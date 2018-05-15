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Энергетика и ТЭК

Начались подготовительные работы на морском участке «Северного потока ‑ 2» в Германии

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15 мая 2018 г. компания Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы на морском участке газопровода «Северный поток ‑ 2» для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд.

Пять экскаваторов приступили к устройству траншей для двух ниток газопровода. «Мы просим всех пользователей залива Грайфсвальд заранее ознакомиться с официальным уведомлением морякам для обеспечения безопасности», — сказал Др. Георг Новак, менеджер по строительству, Nord Stream 2 AG. «Мы опубликовали информационную памятку, которая доступна на пристанях, у береговой охраны и на нашем сайте».

Все работы начаты в соответствии с разрешением на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток ‑ 2» в территориальных водах Германии и на участке берегового пересечения, которое было выдано Горным ведомством Штральзунда 31 января 2018 года.

Вопреки утверждениям Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) это разрешение результат безупречного планирования и процесса общественных консультаций, который начался в апреле 2017 и показал, что газопровод:

  • необходим для частичного удовлетворения дефицита импорта газа в Европе;
  • повысит безопасность энергопоставок и конкуренцию на рынке газа в ЕС;
  • является самым эффективным способом транспортировки газа из крупнейших в мире газовых месторождений потребителям в Германии и Центральной Европе, как с экономической, так и с экологической точки зрения;
  • будет безопасным для экологии, любое воздействие на окружающую среду в ходе строительства будет локальным и кратковременным;
  • будет способствовать достижению целей ЕС по борьбе с изменением климата, так как газовые электростанции производят на 50% меньше выбросов CO2 по сравнению с угольными.

Кроме Германии, Финляндия выдала все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию. Подготовительные работы на морском участке в Финляндии уже начаты.Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы. Начало строительства запланировано на 2018 год.

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https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/novosti-i-meropriiatiia/nachalis-podgotovitelnye-raboty-na-morskom-uchastke-severnogo-potoka-2-v-germanii-93/

Северный поток-2, Газпром, Германия
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