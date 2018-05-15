Вторая очередь чугунно-литейного производства запущена на предприятии Свердловской области

В городе Полевской запущена вторая очередь пускового комплекса чугунно-литейного производства ООО «Полимет». Он даст как минимум 50 новых рабочих мест, увеличит мощности производства до 20 тысяч тонн литья в год и повысит его энергоэффективность. За счёт нового борудования компания планирует увеличить выпуск фасонных отливок из различных марок серого (с графитовыми включениями) и высокопрочного чугуна и стали для нужд компаний автомобильного и тракторного, строительного и дорожного машиностроения.

Производственно-технологический комплекс открыт в апреле 2015 года и включен в реестр региональных приоритетных инвестиционных проектов. Для приобретения нового оборудования в 2016 году предприятию выделен займ Фонда развития промышленности в размере 300 млн рублей. Это позволило приступить к реализации запущенного второго этапа проекта «Современный производственно-технологический комплекс высокоточного литья».

В целом объем инвестиций в проект развития завода запланирован в размере 1,9 млрд рублей, срок реализации — 2014-2019 годы. Проектом предполагается создание 175 новых рабочих мест.

В основном, предполагается, что продукция будет использована при производстве автомобильной, строительно-дорожной, подъемно-транспортной техники, гидромоторов и гидронасосов, бытовой техники, продукции для нужд ЖКХ. Планируется, что продукция, выпускаемая в Полевском, заменит поставки из Украины, Индии, Китая. Часть изделий будет экспортироваться в Германию, Данию, Чехию.

Отметим, в Свердловской области расширяются механизмы господдержки промышленных предприятий. В конце 2016 года по указу губернатора Евгения Куйвашева был учрежден региональный фонд развития промышленности, призванный оказывать финансовую поддержку всем промышленным предприятиям региона на создание новых производств, выпуск новых видов продукции.

«Сегодня у нас находится 22 заявки промышленных предприятий региона, которые мы рассматриваем и будем выносить на экспертный совет для одобрения и дальнейшего финансирования. Сумма которой располагает региональный фонд — 100 миллионов рублей, срок предоставления займов до 5 лет, процентная ставка в зависимости от программ — от 1 до 5 процентов годовых. Все условия предоставления финансовой поддержки нашим предприятиям понятны и прозрачны», — уточнил генеральный директор фонда технологического развития промышленности Свердловской области.