На верфи «Судостроительно-судоремонтная корпорация» спущен на воду земснаряд «Владимир Панченко»

На верфи ОАО «Судостроительно-судоремонтная корпорация» (Городец, Нижегородская область) 15 мая спущен на воду несамоходный земснаряд «Владимир Панченко».

Производительность судна — 1000 м3/час.

Судно, спроектированное на РЦПКБ «Стапель», строится по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках выполнения подпрограммы «Морской и речной транспорт» Государственной программы «Развитие транспортной системы».

После завершения постройки и оснащения в сентябре 2018 года земснаряд будет передан ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» для работы на баровых участках арктических рек.

Земснаряд предназначен для разработки песчаных, илистых и песчано-гравелистых грунтов, также может быть использован для выполнения следующих работ:

— дноуглубление на различных объектах;

— прокладка каналов;

— намыв территории под жилищное и промышленное строительство;

— намыв дамб.

Глубина разработки от 1,0 до 10,0 метров.