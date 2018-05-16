В Астрахани строится новый судостроительный комплекс компании «Морское композитное судостроение»

Компания «Морское композитное судостроение» объявила о начале строительства нового предприятия по производству катеров для малого флота. Проект модульного многофункционального катера уже создан, на участке в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос» близ Астрахани стартовали работы по строительству производственного комплекса.

Корреспондент информационного издания flotprom.ru подробно расспросил директора компании о том, чем будет заниматься данный судостроительный комплекс.

Александр Александрович, свой проект вы начинаете не на пустом месте, а используя опыт инициатора проекта, судостроительно-судоремонтного предприятия «Альбатрос», где вы трудились. Почему вы решили заняться композитным судостроением?

Композитные технологии — будущее судостроения, особенно «малого флота». В России эта ниша относительно свободна, особенно в части серийного производства лодок и катеров. Выйдя на полную мощность в начале 2020-х годов, мы сможем производить до 50 судов ежегодно. Нашей стране давно нужно обновлять флот, причем не бездумной закупкой иностранных образцов, а посредством создания отечественных. И на основе самых современных технологий. Мы давно занимаемся материалами для судостроения, и переход к производству — логичный этап нашей работы.

Производство решили организовать в устье Волги, в особой экономической зоне «Лотос». Какие там условия?

Юг России в целом и Астраханская область в частности — регион, где более полугода лето, здесь низкие расходы на поддержание микроклимата на производстве. Много солнца, которое можно использовать для обеспечения электроэнергией. Наконец, это стратегически выгодное положение, здесь проходит активно развивающаяся транспортная магистраль Север-Юг (от Индии и Китая — в Европу). Много вузов, выпускающих специалистов-судостроителей. Экономические условия в «Лотосе» позволят перенаправлять средства в расширение номенклатуры, освоение новых материалов, разработку и изготовление перспективных образцов продукции. Это направление требует немалых вложений, которые мы привлекаем благодаря особым условиям экономической зоны. Площадь участка под проект — 8 Га.

Проект производственного комплекса ООО Морское композитное судостроение

Вы намерены в ближайшее время нанять 120 человек на производство. Это немало. Какова нужная квалификация, требуемый опыт? Как вообще в России обстоят дела с подготовкой судостроителей для композитного производства?

Профильных специалистов, знающих и умеющих работать именно с композитными материалами (эпоксидными смолами), мало. А вузы таковых в Астрахани не выпускают, разве что общий судостроительный профиль. Выпускники из Москвы в Астрахань не поедут. Мы планируем опираться на начальном этапе на технологов производителей материалов, постепенно обучая и воспитывая своих. Повышать квалификацию и набирать опыт будем в процессе работы на производстве. Мы уже заручились поддержкой производителей и поставщиков, которые на начальных этапах будут вместе с нами вести работу, обучая наш персонал и подсказывая нюансы в технологии.

А что касается обучения персонала? Сможете обучить сотрудников чему-то новому?

Мы делаем ставку на молодых специалистов — в основном выпускников профильных учебных заведений: Астраханского государственного и Астраханского государственного технического университетов. У них огромное преимущество перед рабочими судостроительных специальностей, работавших на производствах. Выходя из вуза, они полны знаний и энергии эти знания применить. Они не обременены негативным опытом устаревших производств, который в нашем случае не применим — все равно придется переучиваться. Гораздо проще научить сначала, чем потом переучивать. Наконец, выпускнику не так просто устроиться, т.к. считается, что он неопытный, а таких берут с неохотой. А нам все равно — учить хоть выпускника, хоть рабочего со стажем, и здесь грань стирается. При заводе планируем создание собственной учебной базы, чтобы обеспечить обучение и повышение квалификации своих кадров у себя. Это необходимо, т.к. химики не сидят сложа руки и материалы постоянно совершенствуются, выпускаются новые с новыми свойствами. С ними нужно уметь работать, вводя их в технологический процесс.

Насколько вы рискуете, начиная столь масштабный и заметный для отрасли проект?

Риски всегда есть. Сложившаяся в судостроении традиция — это когда флот просит построить ему то или иное судно с теми или иными свойствами. В экономике это явление называют «спрос порождает предложение». Очень редко сегодня встретишь в нашей отрасли ситуацию, когда производитель готов предложить то, о чем потребитель еще не думал. Это как раз обратная ситуация в экономике, когда предложение формирует спрос. И она сегодня очевидна в сфере бытовой техники. Именно такой подход в судостроении позволит формировать техзадание на строительство судов, включающих все новейшие достижения не только в технике, но и в науке. Работая над своим проектом, мы как раз и опирались на второй принцип.

Сколько средств нужно для запуска производства?

Для полноценного запуска производства и получения заказов, которые позволят окупить затраты, необходимо около 1,5-2 млрд рублей. Срок окупаемости — 10-15 лет. При этом мы уже вложили собственные средства, есть подробный проект производства, сейчас идут работы по подготовке участка под строительство. Мы столкнулись со сложностями в получении кредитных средств на организацию производства, поэтому ведем переговоры с инвесторами.