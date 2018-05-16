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Производство

НПО «Высокоточные комплексы» представило линейку обрабатывающих центров с ЧПУ «Олимп»

  •  © rostec.ru
Холдинг НПО «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, представил линейку многоцелевых высокоточных токарных, токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров с отечественной системой числового программного управления (ЧПУ) «Олимп».

Презентация российских станков с ЧПУ состоялась на выставке «Металлообработка — 2018». «Высокоточные комплексы» представили новейшие 5-осевые фрезерные обрабатывающие центры консольного и портального типа КВС КТ5 и КВС ПТ5, а также хорошо зарекомендовавший ОЦ КВС МВ184 М5. Обрабатывающие центры нового поколения обладают более компактными размерами и меньшим весом, большим инструментальным магазином, высокой точностью и скоростью обработки деталей.

Отечественное оборудование призвано заменить станки зарубежного производства, содержащие программные и аппаратные «закладки», которые позволяют дистанционно блокировать их работу, а также передавать иностранным поставщикам всю номенклатуру и объемы производства на каждом отдельно взятом промышленном узле. Российские станки нового поколения гарантируют высокий уровень информационной защиты и отсутствие скрытых возможностей для несанкционированного доступа к системам из-за рубежа.

«Импортозамещение в этой сфере позволяет избавиться от технологической зависимости, дорогостоящих сервисов и рисков, связанных с санкционными ограничениями. Но, в первую очередь, речь идет об информационной защите и бесперебойной работе критически важных отраслей промышленности, где необходимо обеспечить надежную работу оборудования и исключить удаленное вмешательство в соответствующие ИТ-системы. Именно эти задачи решает российская система числового программного управления «Олимп», — комментирует индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

В настоящий момент лидерами по производству систем ЧПУ, поставляемых в Россию, являются компании Siemens, Mitsubishi Electric, HAAS, Rexroth Bosch Group, Fagor Automation, FANUC, Fidia и другие.

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http://rostec.ru/news/rostekh-pristupaet-k-proizvodstvu-kiberzashchishchennykh-vysokotochnykh-stankov/

Ростех, станкостроение, импортозамещение
  • SergeySeverny SergeySeverny
    16.05.1813:54:10

    это очень круто! 100500 плюсов!

    #1036255
  • kolop kolop
    16.05.1814:16:43

    Вот теперь можно вводить санкции против иностранного ЧПУ. Хочешь продавать в России станки фирмам с госсобственностью — ставь российскую программу.

    #1036263
  • Наталья Аникина
    16.05.1818:29:28

    За станкостроение надо ставить мульён плюсов.

    #1036358
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