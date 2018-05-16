НПО «Высокоточные комплексы» представило линейку обрабатывающих центров с ЧПУ «Олимп»





© rostec.ru Холдинг НПО «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, представил линейку многоцелевых высокоточных токарных, токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров с отечественной системой числового программного управления (ЧПУ) «Олимп».

Презентация российских станков с ЧПУ состоялась на выставке «Металлообработка — 2018». «Высокоточные комплексы» представили новейшие 5-осевые фрезерные обрабатывающие центры консольного и портального типа КВС КТ5 и КВС ПТ5, а также хорошо зарекомендовавший ОЦ КВС МВ184 М5. Обрабатывающие центры нового поколения обладают более компактными размерами и меньшим весом, большим инструментальным магазином, высокой точностью и скоростью обработки деталей.

Отечественное оборудование призвано заменить станки зарубежного производства, содержащие программные и аппаратные «закладки», которые позволяют дистанционно блокировать их работу, а также передавать иностранным поставщикам всю номенклатуру и объемы производства на каждом отдельно взятом промышленном узле. Российские станки нового поколения гарантируют высокий уровень информационной защиты и отсутствие скрытых возможностей для несанкционированного доступа к системам из-за рубежа.

«Импортозамещение в этой сфере позволяет избавиться от технологической зависимости, дорогостоящих сервисов и рисков, связанных с санкционными ограничениями. Но, в первую очередь, речь идет об информационной защите и бесперебойной работе критически важных отраслей промышленности, где необходимо обеспечить надежную работу оборудования и исключить удаленное вмешательство в соответствующие ИТ-системы. Именно эти задачи решает российская система числового программного управления «Олимп», — комментирует индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

В настоящий момент лидерами по производству систем ЧПУ, поставляемых в Россию, являются компании Siemens, Mitsubishi Electric, HAAS, Rexroth Bosch Group, Fagor Automation, FANUC, Fidia и другие.