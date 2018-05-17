Начато производство российского процессорного модуля Салют-ЭЛ-24ПМ

Компания НПЦ «Элвис» — российский разработчик микроэлектроники, начала поставки отечественного процессорного модуля Салют-ЭЛ24ПМ. Модуль основан на российской системе на кристалле 1892ВМ14Я, разработки «Элвис» (SoC) и предоставляет собой готовое аппаратное решение с широкими функциональными возможностями для разработки конечных устройств на базе процессора 1892ВМ14Я.

Модуль размером 6×6 см является готовым аппаратным решением для работы с процессором, содержащим большой набор различных интерфейсов ввода-вывода, таких как USB 2.0, видео и аудиовыходы, имеет интерфейс Ethernet 10/100/1000 и д.р.

Салют-ЭЛ24ПМ предназначен для использования в конечных изделиях в качестве встраиваемого процессорного модуля и позволяет значительно упростить разработку устройств на базе процессора 1892ВМ14Я.

Для изучения возможностей процессора и процессорного модуля покупателям так же доступен отладочный модуль Салют-ЭЛ24ОМ.

Многоядерный экономичный сигнальный микропроцессор 1892ВМ14Я создан на базе лицензионного ядра ARM Cortex-A9. На базе процессора возможно создание широкого спектра энергоэффективных устройств — промышленных компьютеров, планшетов, тонких клиентов, средств защиты информации, IP-видеокамер, IP-телефонов.

Процессор изготавливается по технологии 40 нм, в нем содержится два CPU ARM Cortex-A9 и два DSP-ядра ELcore-30M, графический процессор Mali-300, кодек H.264, навигационный коррелятор ГЛОНАСС/GPS/Beidou и большое количество встроенных портов ввода/вывода. Процессор имеет типовое энергопотребление от сотен мВт до 3 Вт.



Структурная схема сигнального процессора 1892ВМ14Я

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процессор 1892ВМ14Я:

— CPU 2xARM Cortex-A9, до 816 МГц; DSP 2xELcore-30M, до 672 МГц; кодек H.264; GPU Mali-300;

— ОЗУ DDR3, 32 бит, 2 ГБ;

— NAND 4 ГБ;

— eMMC 32 ГБ;

— USB 2.0;

— Ethernet 10/100/1000;

— SpaceWire (2 порта);

— видеовходы: TTL 12 бит, MIPI CSI2 4 lanes (2 порта);

— видеовыходы: TTL RGB 24 бит, MIPI DSI 4 lanes;

— аудиовходы: для микрофона, линейный;

— аудиовыходы: для наушников, линейный;

— прочие интерфейсы:

SDMMC, I2S, I2C (3 порта), UART (4 порта), SPI (2 порта), PWM (4 канала), MFBSP (LPORT, SPI, I2S, GPIO), GPIO (до 116 портов);

— питание: 3,3 В;

— типовая потребляемая мощность: 5 Вт, не более;

— размеры: 60×60×5,5 мм.