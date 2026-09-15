В Архангельске спустили на воду БЭК «Оркан-2»

В Архангельске спустили на воду безэкипажный катер «Оркан-2». Это уже третье судно, разработанное компанией «Си Проект» для работы в условиях Арктики.

В прошлом году успешно выполнен экспериментальный переход катером «Бриз» по маршруту Архангельск — Соловки. Второй катер — «Оркан» — с февраля этого года базируется в САФУ.

«Оркан-2» прошел технические испытания и на днях совершит свой первый рейс по маршруту Архангельск — Пертоминск. Эта модель имеет повышенную грузоподъемность — 400 кг, дальность хода составляет 600 км.

Катер доставит в Пертоминск дизельное топливо для местного дизель-генератора, груз для Кенозерского национального парка, а также книги для школы и раскраски для детского сада от «Почты России». Переход пройдет в сопровождении обычного катера — для контроля и безопасности.

Эти испытания — проверка того, как безэкипажные технологии могут работать в реальных северных условиях. Пертоминск — один из тех населенных пунктов, куда доставка грузов затруднена, и такие рейсы в будущем могут стать для него надежной связью с областным центром. Если эксперимент пройдет успешно, сможем говорить о регулярной безэкипажной логистике для труднодоступных территорий Поморья, рассказал губернатор региона Александр Цыбульский.