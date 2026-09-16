Дождались! «Атом» добрался до конвейера: русский электромобиль пошёл в серию!

«Атом» — российский электромобиль, созданный русскими инженерами с нуля на новой модульной платформе. Это не переделка и не локализация готовой серийной модели: у автомобиля нет машины-донора, а его кузов, электронная архитектура и программные решения проектировались специально для нового проекта. На начальном этапе проект носил название «Кама», а серийный автомобиль получил имя «Атом». Работа началась 5 августа 2021 года: в 2022 году показали первые очертания машины, в 2023-м — шоу-кар и функциональный прототип платформы, в конце 2024-го собрали первые предсерийные автомобили, а в 2025 году начались их испытания и подготовка производственной линии. В 2026 году «Атом» прошёл финальные сертификационные краш-тесты и перешёл к серийному выпуску. Создать автомобиль с нуля и довести его до сертификации и массового производства — сложнейшая задача для любой страны. АО «Кама» отвечает за разработку автомобиля, завод «Москвич» — за полный цикл сборки. Тяговая батарея разработана совместно с РЭНЕРА, входящей в контур «Росатома», и предназначена для выпуска на гигафабрике в Калининградской области. «Росатом» отдельно создаёт интегрированный тяговый электропривод, серийный выпуск которого планируется до конца 2026 года. В проекте участвуют КамАЗ, правительство Москвы, ПСБ, ВЭБ.РФ, Фонд развития промышленности и РФПИ.

Российский электромобиль «Атом» запущен в массовое производство. Выпуск организован на Московском автомобильном заводе «Москвич», где для модели создана отдельная линия. В ближайшее время предприятие рассчитывает выйти на темп до 20 автомобилей за смену, а в 2027 году продолжить наращивать объемы.

«Атом» производят по полному технологическому циклу. На «Москвиче» выполняют мелкоузловую сварку кузова, окраску и антикоррозийную обработку, финальную сборку, регулировку механических компонентов и настройку электроники. Каждый автомобиль проходит испытания и заключительный контроль качества.

Электромобиль построен на собственной модульной платформе, которую испытывали в разных климатических условиях России. Тяговые аккумуляторы и электропривод для «Атома» производит «Росатом». Автомобиль оснащается электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.). До 100 км/ч он разгоняется примерно за семь секунд, заявленный запас хода достигает 500 км (по циклу WLTC).

Для эксплуатации зимой предусмотрена система терморегулирования батареи и расширенный «теплый» пакет — в него входит обогрев передних сидений, руля, лобового и заднего стекол, зоны стеклоочистителей, форсунок омывателя и наружных зеркал.

Задняя подвеска — пятирычажная. В конструкции кузова применяется высокопрочная сталь горячей штамповки. Еще одна необычная особенность «Атома» — распашные двери без центральной стойки, которые должны упростить посадку в салон.

Информационно-развлекательная система электромобиля работает на собственной операционной системе. Вместо традиционного крупного центрального дисплея используются проекция на лобовое стекло и сенсорный экран на рулевом колесе. Частью функций можно управлять голосом и со смартфона.

За электронные системы помощи водителю отвечает комплекс ADAS 2+. Он использует камеры, радары и другие сенсоры для поддержки водителя.

Первые автомобили уже передаются клиентам, заказать электромобиль можно через официальный сайт. Выдача организована в Москве и Санкт-Петербурге, в других регионах работают партнерские точки. Также предусмотрена доставка автомобиля владельцу.

Над проектом работают более 1000 специалистов, основные центры разработки расположены в Москве и Татарстане. В проекте участвуют «Росатом», КамАЗ, правительство Москвы, ПСБ, ВЭБ.РФ, Фонд развития промышленности и РФПИ.