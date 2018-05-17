ПЭБ «Академик Ломоносов» прибыл Мурманск
Сегодня плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» проекта 20870 вошёл в Кольский залив.
Буксировка ПЭБ из Санкт-Петербурга в Мурманск началась 28 апреля и продолжалась 20 дней, её выполнили морской буксир «Умка» и спасательные суда «Ясный» и «Спасатель Карев» ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота».
Теперь специалистам АО «Концерн Росэнергоатом» предстоит выполнить следующую важную операцию — погрузить на борт «Академика Ломоносова» ядерное топливо и осуществить физический пуск реакторов. На базе «Атомфлота» в Мурманске ПЭБ «Академик Ломоносов» пробудет до лета 2019 года.
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