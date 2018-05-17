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Судостроение и судоходство

ПЭБ «Академик Ломоносов» прибыл Мурманск

Сегодня плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» проекта 20870 вошёл в Кольский залив.

Буксировка ПЭБ из Санкт-Петербурга в Мурманск началась 28 апреля и продолжалась 20 дней, её выполнили морской буксир «Умка» и спасательные суда «Ясный» и «Спасатель Карев» ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота».

Теперь специалистам АО «Концерн Росэнергоатом» предстоит выполнить следующую важную операцию — погрузить на борт «Академика Ломоносова» ядерное топливо и осуществить физический пуск реакторов. На базе «Атомфлота» в Мурманске ПЭБ «Академик Ломоносов» пробудет до лета 2019 года.

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

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Мурманск, ПАТЭС, 20870, Академик Ломоносов
  • Katamaran Katamaran
    17.05.1812:22:15

    Ему ж там холодно будет(((

    #1036539
    • A_SEVER A_SEVER
      17.05.1812:24:50

      Ему ж там холодно будет
      Ломоносову холодно на Севере?    

      #1036542
      • Katamaran Katamaran
        17.05.1812:28:46

        Ломоносову холодно на Севере?
        Ломоносов пешком от такой жизни свалил

        #1036545
  • Нет аватара domnich
    17.05.1812:37:16

    Сегодня действительно прохладно, ветер, дождь. В окно плохо видно. Оденусь потеплее — схожу поближе сфотографирую с мыса Мишуков.

    #1036551
    • A_SEVER A_SEVER
      17.05.1812:43:15

      В окно плохо видно.
      Завтра вечером и у субботу утром у Вас обещают солнце!    

      #1036555
      • Нет аватара domnich
        17.05.1813:05:28

        Зря сходил, только замерз, как собака. С его 5 узлами по заливу ему часов 8 шпарить. Так что фото завтра, да и погода, действительно, получше будет (качество фото). Погода, правда, улучшится только к вечеру…

        Отредактировано: domnich~13:09 17.05.18
        #1036562
        • Нет аватара абрамыч
          17.05.1813:21:16

          Тащите к нам в Крым-тут тепло.

          #1036571
        • A_SEVER A_SEVER
          17.05.1813:43:18

          С его 5 узлами по заливу ему часов 8 шпарить.
          Меньше — ПЭБ сейчас в районе Североморска, до причала ему осталось где-то 17 км.

          Через пару часов должен войти в Вашу зону видимости!    

          #1036576
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