На КАМАЗе запущена линия окраски двигателей

На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» состоялся запуск линии полного цикла мойки, сушки и окраски двигателей Р6. Новая линия позволит использовать особую краску — с высокой вязкостью и с лучшей адгезией (прилипанием). Главное её преимущество в том, что она хорошо ложится на поверхность и не отслаивается со временем.

После окрасочной камеры силовой агрегат сушат в камере предварительной сушки при 40 °C и в камере «большой» окончательной сушки при 90 °C. Далее окрашенный агрегат уходит на доукомплектовку. Линия мойки, сушки, окраски и доукомплектовки с системой подвесного толкающего конвейера (ПТК) работает в едином режиме с линией стыковки, благодаря чему такт сборки одного агрегата составляет 160 секунд.

После запуска серийного производства, за восьмичасовую смену здесь планируется окрашивать 144 силовых агрегата.

В тестовом режиме уже покрасили около 30 силовых агрегатов. Красят их в специальной камере вручную, поэтому в ней установлены трёхуровневые очистители воздуха. Её особенность в том, что за пределы камеры пары краски не выходят благодаря обратному давлению, которое создают мощная фильтрация сверху и вытяжка снизу. Отходы — шлам — уходят по трубам в систему очистки — дешламатор. Рабочие места в окрасочной камере расположены в шахматном порядке, каждый маляр красит свой участок силового агрегата. Это обеспечивает темп, равномерную окраску и безопасность выполняемых работ.