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Судостроение и судоходство

Малый ракетный корабль «Ураган» ушёл на испытания

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Сегодня малый ракетный корабль «Ураган» (головной корабль проекта 22800 «Каракурт») покинул ЛСЗ «Пелла» и в сопровождении буксиров отправился в Ладожское озеро на ходовые испытания.

МРК был заложен в Отрадном 24 декабря 2015 года и спущен на воду 29 июля прошлого года.

В настоящий момент на 3-х судостроительных заводах нашей страны идёт строительство ещё 11 кораблей этого проекта.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

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Ленинградская область, Пелла, МРК, 22800, Ураган
  • A_SEVER A_SEVER
    17.05.1811:47:08

    Пока так:

    •  © Фото из открытых источников
    Deadushka Mitrich

    #1036524
    • Katamaran Katamaran
      17.05.1812:31:22

      какой же он маленький с этого ракурса.

      #1036547
      • A_SEVER A_SEVER
        17.05.1812:39:00

        какой же он маленький
        А МРК и не должен быть большим — sdelanounas.ru/blogs/104452

        Отредактировано: A_SEVER~15:26 17.05.18
        #1036552
        • Katamaran Katamaran
          17.05.1812:39:52

          Буян-М все же посолиднее смотрелся. Я его в Питере видел.

          #1036553
          • A_SEVER A_SEVER
            17.05.1812:48:06

            Буян-М все же посолиднее смотрелся
            Всё относительно!    
            •  © Фото из открытых источников
            barmacode1.livejournal.com
            Я его в Питере видел
            Тебе повезло.

            Отредактировано: A_SEVER~13:05 17.05.18
            #1036557
            • Katamaran Katamaran
              17.05.1813:01:31

              Всё относительно!

              Такого ни один пират не испугается

              #1036559
              • A_SEVER A_SEVER
                17.05.1813:03:11

                Такого ни один пират не испугается
                Поживём — увидим!    

                #1036561
  • Вова-Н Вова-Н
    17.05.1814:24:30

    С одной стороны здорово, что хоть что-то строят. Но с другой видно, что наш когда-то могучий флот на всех порах превращается в прибрежный москитный.

    Так же встает вопрос о производственных мощностях по выпуску КР Калибр, хватит ли на всех носителей и создадим ли запас хотя бы в 5 БК на все носители? Где-то видел инфу о выпуске порядка сотни КР Калибр за полугодие и с помощью не хитрой арифметики и допуска понятно, что в год производим не более 300 штук, при этом порядка 20-30 в год отстреливаем по бармалеям, да ещё на учениях и испытаниях стреляем.

    По сути этого МРК. Кораблик просто лилипутский, систем обнаружения и прицеливания собственного нет. Такие корабли нужны просто как плавучая батарея, раз уж по договору сухопутные запрещены. Но вот сила собственно флота от этого не меняется. По мне так лучше бы Варшавянки строили, тем более опыт строительства ПЛ имеется у большого числа заводов. Для ТОФа могли бы и на Амурский заказ отдать и К.Сормово подтянуть, а не только Питер.

    #1036590
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