Малый ракетный корабль «Ураган» ушёл на испытания
Сегодня малый ракетный корабль «Ураган» (головной корабль проекта 22800 «Каракурт») покинул ЛСЗ «Пелла» и в сопровождении буксиров отправился в Ладожское озеро на ходовые испытания.
МРК был заложен в Отрадном 24 декабря 2015 года и спущен на воду 29 июля прошлого года.
В настоящий момент на 3-х судостроительных заводах нашей страны идёт строительство ещё 11 кораблей этого проекта.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
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