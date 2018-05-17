Малый ракетный корабль «Ураган» ушёл на испытания

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Сегодня малый ракетный корабль «Ураган» (головной корабль проекта 22800 «Каракурт») покинул ЛСЗ «Пелла» и в сопровождении буксиров отправился в Ладожское озеро на ходовые испытания.

МРК был заложен в Отрадном 24 декабря 2015 года и спущен на воду 29 июля прошлого года.

В настоящий момент на 3-х судостроительных заводах нашей страны идёт строительство ещё 11 кораблей этого проекта.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ