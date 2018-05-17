Череповецкий металлургический комбинат: стальной гигант размером с город

Череповецкий металлургический комбинат — один из крупнейших в мире заводов по производству стали. В его составе больше ста технологических комплексов, 25 000 сотрудников и территория площадью с небольшой город.
1. Череповецкий металлургический комбинат расположен в городе Череповце в Вологодской областьи. Это стык Европейского Севера, Северо-Запада и Центра. Железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Екатеринбург и Волго-Балтийский водный путь образовали здесь крупный транспортный узел. 2.
В 1940 году партийное руководство СССР приняло решение об организации металлургической базы на Северо-Западе страны, но тогда помешала война. Первый чугун с доменной печи № 1 был получен в 1955 году. А в 1959 году в Череповце был выпущен первый стальной прокат. После распада СССР предприятие было преобразовано в акционерное общество «Северсталь». Сегодня комбинат производит широкий ассортимент металла, который используют при производстве бытовой техники, а также в судо- и машиностроении, топливной, электротехнической, оборонной и строительной промышленностях. 3.
Доменное производство. «Северянка» — на момент постройки была самой большой доменной печью в мире! В силу масштабов домна-гигант была занесена в книгу рекордов «Гиннеса». Её высота — 105 м, толщина корпуса — 60 мм, объем печи — 5580 м3. Всего на комбинате функционируют четыре доменных печи. 4.
Доменная печь представляет собой вертикальную трубу шахтного типа и предназначена для очистки железорудного сырья и выплавки чугуна. Первый этап производства металла начинается именно с домны. 5.
Первые доменные печи современного образца появились в XIV веке, и с тех пор процесс изготовления металла не претерпел радикальных изменений. 6.
Сверху домны расположено загрузочное устройство в которое погружают шихту — смесь железной руды и кокса. После в основание печи, через «фурмы» подают раскалённый воздух обогащённый кислородом и природный газ. Под воздействием высокой температуры газ сгорает, руда плавится, а железо соединяется с углеродом и превращается в расплавленный металл, который стекает в горн. Температура внутри печи составляет — 2200 °C, а средняя температура металла — 1660 °C. 7.
Готовую смесь из печи выпускают раз в сорок минут. Во время множества химических процессов, кроме чугуна, после выплавки сырья, образуется шлак — стекловидная масса, которую используют для изготовления строительных материалов. 8.
За процессом разлива расплавленного металла наблюдает горновой, который контролирует выпуск чугуна и шлака. 9.
За сутки «Северянка» производит 14 тысяч тонн чугуна, а годовой объем производства составляет свыше 4 млн тонн. 10.
За всеми технологическими процессами круглосуточно следят в центральном пульте управления доменной печи. 11.
Жидкая масса течёт по системе каналов через весь литейный цех и попадает в ковши для слива чугуна и шлака. На территории предприятия есть собственная железная дорога, по которой расплавленный металл транспортируют тепловозом в конвертерный и электросталеплавильный цехи. 12.
Чтобы изготовить из чугуна сталь, его обрабатывают в кислородно-конвертерном цехе. Каждые двадцать минут в конвертеры заливают свежий чугун, загружают металлолом и выпускают готовую плавку. Внутрь конвертора помещают фурму — устройство для подачи воздушного дутья, которую используют на металлопроизводстве. Струя газа, которая выходит из трубы, перемешивает жидкий металл, а оставшиеся примеси углерода, кремния и магния реагируют с кислородом и сгорают. В результате окисления примесей чугун превращается в сталь. 13.
Заливка чугуна. 14.
Установка печь-ковш. Для улучшения физических и технологических свойств металла в него добавляют легирующие элементы. После в ковш опускают графитовые электроды, на которые подают трехфазный ток, чтобы обеспечить необходимый температурный режим плавки. 15.
Разливка стали. 16.
В соответствии с заказом прокатных цехов слябы подают на машину газовой резки. 17.
Непрерывные пластины металла разрезают на части. 18.
Склад слябов. 19.
Рабочий проверяет поверхность заготовок на наличие возможных дефектов. 20.
«Северсталь» обеспечена собственным сырьем — железная руда поступает на комбинат с двух железорудных комбинатов — «Карельский окатыш» и «Олкон». 21.
Электросталеплавильный цех. Здесь выплавляют и разливают сталь. В составе цеха также действуют линии обработки и сортировки сортовых заготовок. 22.
Выпуск расплавленного металла. 23.
Участок выхода блюмов из машины непрерывного литья заготовки, которые в дальнейшем попадут в сортопрокатный цех. 24.
Размер сортовых заготовок — 106×106, 150×150 мм. 25.
Порезка сортовой заготовки. 26.
Перед тем как отправить слябы на прокатку, их разогреваются в печах. 27.
В прокатном цехе отлитые слитки металла превращают в готовую продукцию. 28.
Листопрокатный цех № 1. Обработанные слитки отправляют в листопрокатный цех. С помощью стана «2800» на ЛПЦ-1 производят горячекатаные листы, которые используют в качестве заготовки и при строительстве крупных сооружений. В целом для производства толстолистового проката задействована мощность трёх листопрокатных цехов. 29.
Стан «2800» — это огромный комплекс технических средств для обработки металла. Термическое отделение стана «2800» состоит из специальных печей, которые производят закалку, отпуск и отжиг листов. 30.
Ламинарная установка — охлаждение полосы. 31.
«Койл-бокс» стана «1700». 32. 33.
Устройство для маркировки листа. 34.
Цифры указывают на марку, спецификацию, плавку, вес и размер металла. 35.
Прокатка сляба. Температура нагрева слябов в процессе прокатки варьируется в зависимости от марки стали и может достигать 1300 °C. 36.
Стан «2000». На стане «2000» выпускают продукцию для приоритетных отраслей российской промышленности. Например, металлические листы для производства машиностроения. Цех разделен на прокатное отделение и отделение отделки листа. 37.
Технологический процесс на стане «2000», как и на комбинате в целом, автоматизирован. 38.
Чистовая группа. 39.
Операторы комплекса отслеживают температурные показатели стана и этапы производства стали. 40. 41.
Установка контролируемого охлаждения. Предназначена для ускоренного охлаждения раскатов и снижения расходов на легирующие элементы при выплавке металлов. 42.
Агрегат смотки рулонов. 43. 44.
Склад готовой продукции. 45. 46.
Продукцию ЧерМК используют такие автомобильные бренды, как Группа ГАЗ, КАМАЗ, Renault-Nissan, General Motors (Узбекистан), Hyundai-Kia, Volkswagen. 47.
Продукция «Северстали» используется как в гражданском, так и в военном судостроении. Специальная корпусная сталь используется для строительства подводных и надводных военных кораблей, в том числе применялась для строительства подводных лодок проекта 955А («Борей-А») и проекта 885 («Ясень»). 48.
С использованием череповецкого металла возводились такие крупные инфраструктурные проекты как Западный Скоростной Диаметр в Санкт-Петербурге, космодром «Восточный», судостроительный завод «Звезда». С участием «Северстали» реконструировали Дворцовый мост в Санкт-Петербурге и Большой театр в Москве. 49.
Трубное производство. Цех гнутых профилей. Ещё одним важным сегментом ЧерМК является производство труб. В ЦГП изготовляют конструкционные, мебельные и водогазопроводные трубы, которые используют в оросительных системах, при строительстве различных объектов и в газовой промышленности. 50. 51.
Оцинкованный металл востребован у производителей бытовой техники, автопрома, предприятий строительной индустрии, а также производителей тары и упаковки. 52.
Цех покрытий металла № 3 (ЦПМ-3). Здесь производят обработку и покраску металла под высокими температурами. Оцинкованный металл с полимерным покрытием применяют для изготовления металлочерепицы, сайдинга, фасадных кассет, сэндвич-панелей и других материалов. 53.
Оцинкованный прокат ЧерМК пользуется большой популярностью и применялся в строительстве череды культурных и спортивных объектов, среди которых: деловой центр «Москва-Сити», футбольные стадионы ЧМ-2018, новые станции, а также вестибюли метрополитена города Москвы и Санкт-Петербурга. 54.
Чтобы придать металлу защитные свойства, на его поверхность наносят расплав цинка и декоративные полимерные покрытия. 55.
В 2017 году «Северсталь» произвела 11,65 млн тонн стали и 9,16 млн тонн чугуна. За всё время работы Череповецкого металлургического комбината было выплавлено более 400 миллионов тонн стали.
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