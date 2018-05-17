ЛиАЗ поставил более 600 автобусов в Московскую область

Ликинский автобусный завод поставил ГУП МО «Мострансавто» 615 автобусов ЛиАЗ для эксплуатации в муниципалитетах Подмосковья. Поставлены 540 автобусов большого класса «Вояж» на шасси Scania и 75 городских низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292. Все автобусы адаптированы для перевозки людей с ограниченными возможностями — оснащены аппарелями и местами для инвалидных колясок.

В автобусах установлено оборудование ГЛОНАСС, системы видеонаблюдения и видеофиксации, климат-контроль, а также оборудование «Орбита 0.2» (контроль за передвижением пассажирского транспорта, контроль бортовых систем и дополнительного оборудования), сообщает пресс-служба ЛиАЗа.

В настоящий момент в парке «Мострансавто» эксплуатируется свыше 3 тысяч автобусов ЛиАЗ, что составляет около 60% общего числа автобусов парка. Более 700 из них — это автобусы, которые были специально изготовлены для Олимпийских Игр в Сочи 2014 года с учетом требований надежности и безопасности, предъявляемых к транспортному обслуживанию международных мероприятий подобного уровня. После Олимпиады автобусы вышли на маршруты Подмосковья в рамках программы «Олимпийское наследие».

Автобус «Вояж» на шасси Scania предназначен для работы на междугородных маршрутах протяженностью до 500 км и выше. Автобус получил панорамное ветровое стекло, аквариумный тип бокового остекления, большой объем багажных отсеков, высококачественные материалы в оформлении салона, а также широкий выбор комфортабельных пассажирских кресел. В автобусах предусмотрено специальное исполнение для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и пользователей инвалидных колясок: подъемник кассетного типа, спецместо для инвалидной коляски, кнопки вызова водителя. Автобусы «Вояж» были задействованы в обслуживания XXII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Пассажировместимость — 60 человек.

Автобус ЛиАЗ-5292 предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Данная модель стала самой популярной среди автобусов большой пассажировместимости при обновлении парков в крупных городах страны. Длина автобуса — 12 м, вместимость — 94 места. Автобус оснащен дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 286 л.с. экологического стандарта «Евро-5», автоматической коробкой передач, системой ABS, гидроусилителем руля, системой «книлинг» (наклона кузова) для удобного входа и выхода пассажиров, аппарелями для инвалидных колясок и оборудованием ГЛОНАСС. В салоне установлены антивандальные сиденья со стойким к истиранию материалом обшивки, комплект маршрутных указателей, салонное табло и система видеонаблюдения с камерами в антивандальных кожухах.