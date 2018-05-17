Мост через реку Богого открыт в Краснодарском крае

В Нижнебаканском сельском поселении открыт новый мост через реку Богого. Соглашение о строительстве моста и проект по его реализации были подписаны в декабре 2016 года. Строительство началось в прошлом году. Строили с учетом сейсмической активности, а также предусмотрели систему водоотведения и фильтрации сточных вод с автодороги. Рядом со старой аварийной конструкцией был возведен новый двухполосный путепровод, протяженностью 38 метров. Полотно однопролётного моста железобетонное и рассчитано на максимальную нагрузку до 60 тонн на ось. Строители также укрепили 100 метров берега русла реки. После ввода в эксплуатацию нового моста, старый был демонтирован.

Мост был построен в рамках благотворительного проекта. Финансирование взяло на себя АО «Черномортранснефть». Стоимость реализации проекта составила 93,5 млн рублей.

— Несколько лет назад мост через реку Богого пришел в аварийное состояние. Проезд по нему был фактически невозможен. Сейчас это прекрасный широкий пролет. Паводковые воды будут проходить беспрепятсвенно. Мы благодарны каждому, кто участвовал в строительстве объекта: меценатам, подрядчикам, проектировщикам и, конечно, строителям! Спасибо за ваш труд! — поблагодарили в ходе открытия.