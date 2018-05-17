SSJ 100: майские новости 2018

1. Третий Суперджет 100 для Королевских ВВС Таиланда проходит подготовку к передаче заказчику в Центре поставок ГСС. Фото © Вениамина Игнатьевича(https://russianplanes.net/id229889)

2. С 12 мая Брюссельские авиалинии начали летать в Хорватию в город Задар на самолёте Сухой Суперджет 100. На фото: SSJ100 на рулении в аэропорту Задар.

3. 12 мая авиакомпания «Ямал» получила очередной самолёт Сухой Суперджет 100 RA-89091. Это 140-й серийный борт, выпущенный в Комсомольске-на-Амуре.14 мая лайнер совершил первый коммерческий рейс Домодедово-Ноябрьск-Домодедово.

15 мая в парк авиакомпании поступил ещё один самолёт Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89088 — это 15 самолёт SSJ100 у «Ямала». Борт совершил перелёт из аэропорта Жуковский в Тюмень на базу ямальской авиакомпании в аэропорту Рощино. Самолёт планируется эксплуатировать на всех направлениях авиакомпании.

АТК «Ямал» является вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом SSJ в России. По заключённому соглашению, ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» должна передать в арктический регион 25 таких самолётов. К лету 2019 года авиакомпания планирует эксплуатировать уже 25 воздушных судов «Сухой Суперджет».

4. «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) продолжат сотрудничать с иранскими авиакомпаниями в рамках уже подписанных соглашений о поставке новой версии самолёта Sukhoi Superjet 100 — SSJ100R, несмотря на восстановление санкций со стороны США против Ирана.

В конце апреля «Гражданские самолёты Сухого» в рамках авиасалона Eurasia Airshow подписали меморандумы о намерениях поставить 40 пассажирских самолётов Sukhoi Superjet-100 в новой «русифицированной» версии SSJ100R двум иранским авиакомпаниям со сроком поставок до 2022 года.

5. Самолёты Сухой Суперджет 100 авиакомпании «ИрАэро» теперь можно увидеть и в столичном аэропорту Внуково. UTair начала выполнять часть полётов из Внуково на трёх Суперджетах, входящих в парк иркутской авиакомпании. Партнёрство строится на базе найма дополнительных провозных емкостей: UTair продаёт авиабилеты на свои рейсы, а ежедневные полёты в Казань, Архангельск, Нальчик и Ульяновск выполняет «ИрАэро».