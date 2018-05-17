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Видеоблог

В городе Подпорожье строят два судна на воздушной подушке для Ямала

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/s1DHVHy8G_gУже осенью ямальский транспортный парк пополнят два новых судна на воздушной подушке, которые строят в городе Подпорожье. Производители сосчитали, что они будут потреблять вдвое меньше топлива, чем нынешние и работать фактически круглый год. Первая машина уже вышла из цеха.

На видео судно проекта «Нептун-23», которое предназначено для Ямала. Сейчас оно уже готово к испытаниям.

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https://www.youtube.com/watch?v=s1DHVHy8G_g

Нептун-23, судно на воздушной подушке, Подпорожье
  • Нет аватара Polukrovkarus32877
    18.05.1816:17:40

    На СВП устанавлены два двигателя американской марки Cummins ISF 2.8

    Ну вот опять…

    #1037134
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