В городе Подпорожье строят два судна на воздушной подушке для Ямала

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/s1DHVHy8G_gУже осенью ямальский транспортный парк пополнят два новых судна на воздушной подушке, которые строят в городе Подпорожье. Производители сосчитали, что они будут потреблять вдвое меньше топлива, чем нынешние и работать фактически круглый год. Первая машина уже вышла из цеха.

На видео судно проекта «Нептун-23», которое предназначено для Ямала. Сейчас оно уже готово к испытаниям.