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Авиация

В Ульяновске изготовлен комплект агрегатов для первого серийного самолёта МС-21

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В АО «Авиастар-СП» изготовлен комплект панелей фюзеляжа первого самолёта МС-21-300, предназначенного для поставки заказчику. В состав комплекта вошли шесть панелей фюзеляжа отсека Ф2 и одна панель на отсек Ф1.

«Комплект агрегатов готовится к отправке на Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут». Доставка панелей осуществляется в специальной упаковке, обеспечивающей их целостность и сохранность», — сообщил начальник цеха сборки узлов и агрегатов изделия МС-21 АО «Авиастар-СП» Михаил Чувашлов.

АО «Авиастар-СП» является крупнейшим кооперантом в проекте перспективного самолёта МС-21. В его цехах изготавливаются комплекты панелей на отсеки фюзеляжа Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5, подкилевой отсек и отсек ВСУ, все 11 дверей, а также хвостовое оперение — киль и стабилизатор в сборе с рулями направления и высоты.

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http://aviation21.ru/v-ulyanovske-izgotovlen-komplekt-agregatov-dlya-ocherednogo-samolyota-ms-21/

МС-21, авиация, Иркут, Авиастар-СП
  • я свой я свой
    18.05.1810:21:17

    ждём уже серийный. будем летать сами, будет покупать и заграница.

    #1036971
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