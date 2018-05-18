В Ульяновске изготовлен комплект агрегатов для первого серийного самолёта МС-21

В АО «Авиастар-СП» изготовлен комплект панелей фюзеляжа первого самолёта МС-21-300, предназначенного для поставки заказчику. В состав комплекта вошли шесть панелей фюзеляжа отсека Ф2 и одна панель на отсек Ф1.

«Комплект агрегатов готовится к отправке на Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут». Доставка панелей осуществляется в специальной упаковке, обеспечивающей их целостность и сохранность», — сообщил начальник цеха сборки узлов и агрегатов изделия МС-21 АО «Авиастар-СП» Михаил Чувашлов.

АО «Авиастар-СП» является крупнейшим кооперантом в проекте перспективного самолёта МС-21. В его цехах изготавливаются комплекты панелей на отсеки фюзеляжа Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5, подкилевой отсек и отсек ВСУ, все 11 дверей, а также хвостовое оперение — киль и стабилизатор в сборе с рулями направления и высоты.