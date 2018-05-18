В Ставропольском крае ввели в эксплуатацию систему орошения на 800 гектарах
В сельхозпредприятии «Новотроицкое» Изобильненского округа состоялось открытие оросительной системы.
Первый этап строительства системы орошения завершён. Он охватывает площадь в 800 гектаров. Всего же будет четыре этапа. До 2020 года инвестор построит мелиоративные системы на площади в девять тысяч гектаров.
При строительстве системы использовалось современное оборудование, которое может контролировать уровень влаги в почве. Помимо этого новые дождевальные машины могут выдерживать сильные ветровые нагрузки.
Ввод в эксплуатацию системы орошения позволит сельхозпредприятию увеличить производство семян и различных культур в два раза — около 1 700 тонн семян. Это и семена кукурузы и сои, а также более 2 000 тонн продовольственной продукции: кукурузы на зерно и подсолнечник.
18.05.1822:34:55