В Ставропольском крае ввели в эксплуатацию систему орошения на 800 гектарах‍

В сельхозпредприятии «Новотроицкое» Изобильненского округа состоялось открытие оросительной системы.

Первый этап строительства системы орошения завершён. Он охватывает площадь в 800 гектаров. Всего же будет четыре этапа. До 2020 года инвестор построит мелиоративные системы на площади в девять тысяч гектаров.

При строительстве системы использовалось современное оборудование, которое может контролировать уровень влаги в почве. Помимо этого новые дождевальные машины могут выдерживать сильные ветровые нагрузки.

Ввод в эксплуатацию системы орошения позволит сельхозпредприятию увеличить производство семян и различных культур в два раза — около 1 700 тонн семян. Это и семена кукурузы и сои, а также более 2 000 тонн продовольственной продукции: кукурузы на зерно и подсолнечник.