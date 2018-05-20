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Круче, чем Крымский мост. Что задумали Казахстан и Россия

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/VAPfMz4kq1U

Торжественное открытие Крымского моста подтвердило тот факт, что современная Россия не утратила способность блестяще выполнять масштабные инфраструктурные проекты. Но впереди нас ждут ещё более крутые стройки — какие именно расскажем после сводки новостей.

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, новое производство, промышленность
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    20.05.1821:49:06

    Отличный выпуск:

    1. Энергичное «Время новостей» с «вишенкой» завода «Ангстрем»,

    2. Интересная цепочка «Крымский мост» — канал «Евразия» — канал «Каспий — Персидский залив». Про проект «Евразия» услышал первый раз, надеюсь идея Нурсултана Назарбаева заинтересует Президента, решающего, куда бросить «Крымскую мостостроительную дивизию»,

    4. Как всегда впечатлило «Время человека». Про «Огненный рейс» тоже узнал впервые, многое к сожалению сейчас забыто.

    Ну и Послесловию тоже плюс.

    Спасибо. Удачи в работе и жизни.   

    #1037712
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