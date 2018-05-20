Круче, чем Крымский мост. Что задумали Казахстан и Россия

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Торжественное открытие Крымского моста подтвердило тот факт, что современная Россия не утратила способность блестяще выполнять масштабные инфраструктурные проекты. Но впереди нас ждут ещё более крутые стройки — какие именно расскажем после сводки новостей.