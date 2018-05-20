Круче, чем Крымский мост. Что задумали Казахстан и Россия
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/VAPfMz4kq1U
Торжественное открытие Крымского моста подтвердило тот факт, что современная Россия не утратила способность блестяще выполнять масштабные инфраструктурные проекты. Но впереди нас ждут ещё более крутые стройки — какие именно расскажем после сводки новостей.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
- Евгений Супер
- 20.05.201818:39
- 2
20.05.1821:49:06
20.05.1821:58:24