Образец самолета Ил-112 В прошел испытания на герметичность

Образец нового военно-транспортного самолета Ил-112 В, создаваемого на замену Ан-24 и Ан-26, успешно прошел испытания на герметичность и влагозащищенность. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Летный образец перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В успешно прошел первую проверку на герметичность и влагозащищенность фюзеляжа на заводе-изготовителе ВАСО (Воронежское акционерное самолетостроительное общество). В настоящее время завершаются монтажные работы в кабине пилотов. Завершены поставки на завод всех основных блоков навигационного и иного опытного оборудования, со следующей недели начнется его отработка», — сообщили в пресс-службе дивизиона.

Генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин отметил, что проведенные работы «подтверждают один из важнейших параметров живучести самолета, его способность выдерживать расчетные нагрузки». Он напомнил журналистам, что первый полет Ил-112 В планируется провести до конца 2018 года.

«Мы знаем потребности российских силовых структур в таких машинах, устраняем возникающие в ходе выполнения опытно-конструкторской работы замечания. Выполнение очередного этапа создания перспективного легкого транспортника Ил-112 В позволяет нам рассчитывать, что до конца текущего года самолет поднимется в небо. Вскоре после этого мы будем готовы начать производство того количества Ил-112 В, которое будет необходимо для укрепления обороноспособности нашей страны», — сказал Рогозин.

Финальный этап проверки герметичности самолета пройдет после полной сборки машины, монтажа всего оборудования и первого полета.

Самолет Ил-112В

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.

Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.