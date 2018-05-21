В Ростовской области начато производство теплоизоляции из каменной ваты нового поколения

На заводе корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ в Красносулинском районе Ростовской области начат выпуск теплоизоляции из каменной ваты нового поколения. Эта запатентованная разработка научного центра компании не имеет аналогов на российском и мировом рынке.

Завод корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, в строительство и развитие которого вложено свыше 3,5 млрд рублей, входит в число флагманов «губернаторской сотни» приоритетных инвестпроектов Ростовской области. Чтобы наладить выпуск новой продукции на своём донском заводе, ТЕХНОНИКОЛЬ инвестировала ещё 15 миллионов рублей в закупку дополнительного оборудования для предприятия. Первая партия утеплителя GreenGuard на основе инновационной экологичной каменной ваты уже сошла с конвейера завода.

«Инженеры научного центра ТЕХНОНИКОЛЬ разработали новую технологию производства и новое связующее. Сертификация выполнена по стандарту экологического менеджмента ИСО 14001 (Dakks, Германия), — рассказал директор „Завода ТЕХНО“ в Ростовской области Вячеслав Абакунов. — Поскольку донское предприятие — самое передовое из всех заводов каменной ваты, реализация проекта по организации выпуска нового продукта проведена всего за три месяца».

По информации «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», донской завод ТЕХНОНИКОЛЬ выпускает уже почти 170 видов базальтовой теплоизоляции. Приоритетные адреса поставок инновационного экоутеплителя — строительная отрасль Южного и Северо-Кавказского федерального округов.

Как пояснили в компании, отличие нового утеплителя из каменной ваты от основной линейки продукции завода — принципиально иное биополимерное связующее вещество, которое является уникальной разработкой ТЕХНОНИКОЛЬ. Безопасный во всех смыслах утеплитель изготавливается из природного сырья, не горит, не имеет запаха, его долговечность составляет минимум 100 лет. Линейка материалов GreenGuard сертифицирована и разрешена для использования в школах, больницах, детских садах, торговых центрах.