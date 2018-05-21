В Самаре запатентован БПЛА с автономной системой навигации

Российская федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам выдала патент Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королева на разработанный в вузе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фотон 601».

Разработка учёных Самарского университета значительно выделяется на российском рынке беспилотных систем благодаря совокупности принципиально новых характеристик. В университете считают, что разработка вуза по своим характеристикам превосходит действующие аналоги.

Одно из главных преимуществ «Фотона» — независимость от навигационных систем типа GPS и ГЛОНАСС. Полную автономность БПЛА обеспечивает встроенный альтернативный навигационный блок, разработанный в Самарском университете. Он основан на принципах оптической навигации. Благодаря опорным точкам, заранее выставленным на протяжении маршрута, беспилотник способен ориентироваться на местности с помощью «технического зрения» и корректировать курс без использования спутниковых навигационных сигналов.

Разработчики отмечают, что автономная навигация позволит существенно увеличить радиус действия аппарата до 400 км по сравнению с другими беспилотниками и повысит его надёжность.

Продолжительность полёта БПЛА Самарского университета достигает 24 часов. «Сейчас в России известных аналогов таким аппаратам нет. Есть много беспилотников с разными видами полезной нагрузки, но все они исключительно локального применения», — подчеркнул директор Центра беспилотных систем университета Антон Назаров.

Контроль за блоками и узлами БПЛА на протяжении всего полёта осуществляется с наземной станции управления. При потере радиосвязи «Фотон 601» автоматически возвращается на место взлёта и совершает посадку. Если на пути «домой» связь возобновляется, то беспилотник снова возвращается на исходный маршрут для завершения полётного задания. При этом за аппаратом можно следить как в видимом спектре, так и в инфракрасном диапазоне.

Источников питания у БПЛА два — система солнечных панелей и двигатель внутреннего сгорания. В настоящий момент молодые ученые Самарского университета работают над получением максимально высокой эффективности солнечных панелей на борту БПЛА. Их цель — обеспечивать полёт БПЛА исключительно на основе солнечной энергии, что позволит аппарату перейти на более высокий уровень автономности (до 32 часов)

«Фотон 601» предназначен для проведения научных экспериментов. Он оснащён двумя видами камер на гиростабилизированном подвесе, также на нём можно установить иную полезную нагрузку массой до 8,5 кг.

Помимо этого БПЛА может и уже решает гражданские задачи, среди них: мониторинг проблемных участков магистральных трубопроводов нефтяных компаний, обследование гидросооружений, выявление несанкционированных свалок, контроль за добычей природных ресурсов, помощь в сфере картографии, геодезии.

Беспилотник успешно отработал девять испытательных полётов, в ходе которых были протестированы режим автоматического полёта, возможность изменения маршрута, а также управление полезной нагрузкой — передача видеоинформации и её качество.

Как рассказали «Авиации России» в Центре беспилотных систем, возможности БПЛА «Фотон 601» уже заинтересовали экологические структуры, нефтяные компании, а также силовые ведомства.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/K6bv3ASk1B8

Технические характеристики:

Продолжительность полёта — до 16 часов

Крейсерская скорость — 120 км/час

Дальность передачи видео — до 120 км

Высота полёта — до 5000 метров на землей

Способ старта/посадки — пусковая установка/ парашют

Режимы полёта — Авто/ручное Взлётная масса 50 кг

Целевая нагрузка:

Видеокамера — Зум 10х

Тепловизор — 640×480

Модуль автоспоровождения цели

Двухосевая гиростабилизированная платформа