В Рыбинске спущен на воду очередной «Мангуст»
Сегодня в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Концерн «Калашников») спущен на воду пограничный сторожевой катер проекта 12150 «Мангуст» с заводским № 02652. Это уже второй «Мангуст», спущенный в этом году на воду на ССЗ «Вымпел», и одновременно 76-й катер серии. После завершения испытаний катер будет передан Пограничной службе ФСБ России.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 27.2 т.
Главные размерения: длина — 19.4 м, ширина — 4.4 м, осадка — 1.2 м.
Максимальная скорость хода: 52 узла
Дальность плавания: 430 миль при скорости 35 узлов
Автономность: 2 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
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