В Рыбинске спущен на воду очередной «Мангуст»

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Сегодня в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Концерн «Калашников») спущен на воду пограничный сторожевой катер проекта 12150 «Мангуст» с заводским № 02652. Это уже второй «Мангуст», спущенный в этом году на воду на ССЗ «Вымпел», и одновременно 76-й катер серии. После завершения испытаний катер будет передан Пограничной службе ФСБ России.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 27.2 т.

Главные размерения: длина — 19.4 м, ширина — 4.4 м, осадка — 1.2 м.

Максимальная скорость хода: 52 узла

Дальность плавания: 430 миль при скорости 35 узлов

Автономность: 2 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

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