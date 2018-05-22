В Свердловской области организовано серийное производство вездеходов для Арктики

Команда уральских инженеров, разработавших грузовые, промышленные и экспедиционные арктические вездеходы «Бурлак», запустила в Екатеринбурге серийное производство. Планируется, что на Урале будут выпускаться до 12 машин в год.

«Вездеход „Бурлак“ можно использовать в хозяйстве, нефтегазовой промышленности, научно-исследовательских работах, государственной программе освоения Арктики. Машины востребованы у заказчиков, поэтому сейчас главная задача — наладить все процессы начавшегося серийного производства. Предполагается параллельно вести сборку сразу нескольких машин в базовой конструкции», — сказал представитель компании производителя.

Во всех комплектациях — экспедиционной, грузовой и промышленной — используются отечественные комплектующие. Дальнейшая модернизация будет проходить после обратной связи заказчиков.

Ранее сообщалось, что собранный и испытанный группой уральских инженеров в 2016 году «Бурлак» стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов, однако он оказался слишком тяжелым для передвижения по тонкому морскому льду и с трудом выходил на берег.

Вскоре был построен «Бурлак 2.0», который стал легче на полторы тонны и мощнее. Его испытания проходили в феврале- марте 2017 года, команда прошла тот же маршрут, что и в 2016 году: через Инту и Воркуту (Республика Коми) до Байдарацкой губы (один из крупнейших заливов в Карском море) и обратно через Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), Ивдель (Свердловская область) и Екатеринбург.

В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга также была успешно протестирована грузовая версия «Бурлака», она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах.