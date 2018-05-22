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Производство

В Свердловской области организовано серийное производство вездеходов для Арктики

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Команда уральских инженеров, разработавших грузовые, промышленные и экспедиционные арктические вездеходы «Бурлак», запустила в Екатеринбурге серийное производство. Планируется, что на Урале будут выпускаться до 12 машин в год.

«Вездеход „Бурлак“ можно использовать в хозяйстве, нефтегазовой промышленности, научно-исследовательских работах, государственной программе освоения Арктики. Машины востребованы у заказчиков, поэтому сейчас главная задача — наладить все процессы начавшегося серийного производства. Предполагается параллельно вести сборку сразу нескольких машин в базовой конструкции», — сказал представитель компании производителя.

Во всех комплектациях — экспедиционной, грузовой и промышленной — используются отечественные комплектующие. Дальнейшая модернизация будет проходить после обратной связи заказчиков.

Ранее сообщалось, что собранный и испытанный группой уральских инженеров в 2016 году «Бурлак» стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов, однако он оказался слишком тяжелым для передвижения по тонкому морскому льду и с трудом выходил на берег.

Вскоре был построен «Бурлак 2.0», который стал легче на полторы тонны и мощнее. Его испытания проходили в феврале- марте 2017 года, команда прошла тот же маршрут, что и в 2016 году: через Инту и Воркуту (Республика Коми) до Байдарацкой губы (один из крупнейших заливов в Карском море) и обратно через Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), Ивдель (Свердловская область) и Екатеринбург.

В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга также была успешно протестирована грузовая версия «Бурлака», она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах.

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Свердловская область, вездеходы, Бурлак
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    22.05.1815:32:48

    Главное,чтобы заказы были постоянно!   

    #1038201
  • Вова-Н Вова-Н
    22.05.1816:09:59

    Добавлю фото по теме

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    Отредактировано: Вова-Н~16:13 22.05.18
    #1038217
    • Андрей Иванов Андрей Иванов
      22.05.1816:28:06

      Сурово!В салоне прямо сталкерский стимпанк!   

      #1038225
      • Вова-Н Вова-Н
        22.05.1816:37:01

        Так это же вездеход, а не городской седан. Люди садятся в грязной и сырой одежде и тут уж точно не до велюра    

        #1038233
  • alex4spb alex4spb
    22.05.1816:20:54

    прикольный аппарат +

    напомнило древний детский мультик Speed Racer vs. The Mammoth Car    

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    #1038221
  • Нет аватара alex_uns
    22.05.1816:53:17

    видел сто раз что делается упор на то, что вот широкие шины у вездеходов — они берегут почву

    видел, что научились вездеходы плавать

    видел, что берут снег и небольшие торосы

    видел даже, что проходят болота и торф

    ///

    но вот никогда не видел, чтобы какие-либо вездеходы проходили не жидкую грязную воду, а пластилиновую грязь

    пластическую, тягучую засасывающую глину.

    и у влажных песков тоже есть такое состояние, когда они не держат и не выпускают.

    да и у торфа в определенном соотношении влажность/плотность и у снега при определенных глубинах и рыхлости.

    ///

    ну кроме вездеходов-шуруповертов на стальных баллонах-шурупах вместо гусениц.

    Это я к чему   

    ///

    Да поставь на Уралы такие же шины, подними базу и все — вот и еще один вездеход.

    Но все они — все любые эти вездеходы равно утонут в засасывающей глине.

    А это обычные северные дороги летом.

    Отредактировано: alex_uns~17:09 22.05.18
    #1038242
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