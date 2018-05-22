Цех по производству оборудования для геологоразведки запустили в Санкт-Петербурге

Петербургское предприятие «Завод буровых технологий» (дочерняя компания ОАО «Кировский завод») нарастит объем выпуска импортозамещающего оборудования для геологоразведки на 50% за счет ввода в эксплуатацию нового цеха, открытие которого состоялось сегодня. Кроме прочего новый цех оборудован с использованием энергосберегающих технологий, в частности, системой отопления, встроенной в пол, что позволяет экономить теплоснабжение.

Геологическое оборудование является сложным, а детали для него зачастую штучными, и поэтому измерять объемы в числе выпущенных единиц некорректно. «Можно измерять в чертежах каждой детали, а можно в выручке предприятия — если ранее в одном цехе мы обрабатывали ежемесячно около 7 тыс. чертежей, то с вводом этого цеха нам удастся обрабатывать до 10 тыс. Что касается выручки, то она составляла 250-270 млн рублей, а с вводом нового цеха план на этот год стал — 420 млн рублей», — отметил гендиректор предприятия.

Предприятие начало выпускать оборудование для геологоразведки, которое дешевле импортных аналогов примерно на 30%, в прошлом году. Помимо оборудования для буровых установок завод также выпускает буровые машины на базе колесной и гусеничной техники.

В прошлом году предприятие получило субсидию от Минпромторга по программе импортозамещения в сумме около 32 млн рублей на разработку отечественной бурильной машины для использования в шахтах, а до конца 2018 года завод представит серийные образцы машины для запуска производства. Общая же стоимость проекта по запуску серийного производства таких машин составляет около 65 млн рублей.

Первый опытный образец с октября 2017 года уже проходит испытания на Ярегском месторождении в республике Коми. Это установк бурение для добычи полезных ископаемых — уголь, медь, золото, полиметаллические руды. Она работает на глубине около 450 м и делает горизонтальные скважины. На сегодняшний момент установка пробурила уже более 10 тыс м.

По словам представителя завода, машины такой мощности производились ранее только на двух предприятиях в мире. При этом Заводу буровых технологий удалось сделать станок в 2 раза дешевле, чем те, что клиенты закупали в Австралии у компании General Electric.