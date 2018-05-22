На ТАНТК им. Г.М. Бериева заложено пять самолетов Бе-200 для Минобороны РФ

Генеральный конструктор ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Юрий Грудинин сообщил, что сейчас заложено пять самолетов Бе-200 для нужд Минобороны РФ. «Очень близки к заключению контракта, но, тем не менее, самолеты уже находятся в производстве. Мы сейчас определяем график поставки самолетов с Минобороны», — добавил он.

Так же генеральный конструктор сообщил, что в 2018 году Таганрогский авиационный научно-технический комплекс поставил четыре самолета-амфибии Бе-200ЧС для нужд МЧС России, в производстве находятся еще два таких самолета.

«Мы уже поставили четыре самолета в МЧС, за моей спиной стоит пятый самолет, дальше — шестой самолет в рамках контракта, заключенного с МЧС России», — сказал он.

По словам Грудинина, завод планирует заключить новый контракт с МЧС еще на шесть самолетов, «заключение контракта — в 2018 году, с поставкой по определенному графику».