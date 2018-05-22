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Авиация

На ТАНТК им. Г.М. Бериева заложено пять самолетов Бе-200 для Минобороны РФ

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Генеральный конструктор ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Юрий Грудинин сообщил, что сейчас заложено пять самолетов Бе-200 для нужд Минобороны РФ. «Очень близки к заключению контракта, но, тем не менее, самолеты уже находятся в производстве. Мы сейчас определяем график поставки самолетов с Минобороны», — добавил он.

Так же генеральный конструктор сообщил, что в 2018 году Таганрогский авиационный научно-технический комплекс поставил четыре самолета-амфибии Бе-200ЧС для нужд МЧС России, в производстве находятся еще два таких самолета.

«Мы уже поставили четыре самолета в МЧС, за моей спиной стоит пятый самолет, дальше — шестой самолет в рамках контракта, заключенного с МЧС России», — сказал он.

По словам Грудинина, завод планирует заключить новый контракт с МЧС еще на шесть самолетов, «заключение контракта — в 2018 году, с поставкой по определенному графику».

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Бе-200, ТАНТК им. Бериева, Таганрог
  • Вова-Н Вова-Н
    22.05.1821:38:22

    Это у нас такой большой запас украинских движков?

    Укры ведь запретили продавать нам движки и программу Ан-148 из-за этого пришлось закрыть. Как понимаю русско-французкий движок ещё не успели адаптировать под Бе-200

    #1038366
  • Никита Першин Никита Першин
    22.05.1822:28:22

    Так с МО расторгали контракт и их борта забрало МЧС теперь все вертай в зад?

    #1038392
  • Нет аватара Clausson
    22.05.1822:35:00

    Это значит SaM146 все же допилили под Бе-200?

    Или нашли неисчерпаемый источник Д-436ТП?

    В общем новость порождает много интересных вопросов.

    #1038396
  • Иван Кротов Иван Кротов
    22.05.1822:43:09

    Главное чтобы завод работал и выпускал машины, желательно побольше. Хорошая машина для тушения пожаров, и на воду садится тоже хорошие качество, не все самолеты в нашей стране так умеют.

    #1038402
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