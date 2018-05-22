Трансмашхолдинг поставляет комплектующие для вагонов метро французской компании Alstom

ОАО «Центросвармаш» (ЦСМ, входит в АО «Трансмашхолдинг») возобновило выполнение заказа для французской компании Alstom Transport.

Речь идет о производстве и поставках надрессорных брусов Bolster B20 (Больстер) для вагонов метро Metropolis. Надрессорный брус является составной частью тележки вагона и обеспечивает плавность его хода. Контракт на поставку продукции был подписан в июне 2016 года. В период 2016-2017 года было произведено и отгружено 350 Больстеров. В рамках дополнительного соглашения с Alstom Transport до конца текущего года предполагается поставить еще 340 единиц продукции. Вагоны метро с надрессорными брусами Bolster B20, произведенными в Твери, будут эксплуатироваться в метрополитенах городов Панамы и Лимы. Центросвармаш является единственной компанией в России, поставляющей для Alstom Transport данную продукцию.

Первая партия Больстеров по дополнительному Соглашению отправлена в мае текущего года.

Заказчик предъявляет высокие требования к качеству сварных элементов. Напомним, что созданный на ЦСМ производственный участок сертифицирован, а занятые на нем работники аттестованы на соответствие международным требованиям, принятым в компании Alstom Transport. Для приобретения необходимых навыков специалисты ЦСМ проходили стажировку на предприятии Alstom Transport в Ле-Крёзо во Франции.