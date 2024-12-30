ТМХ создал для РЖД пассажирский вагон габарита Т

© tmholding.ru

Трансмашхолдинг на площадке Тверского вагоностроительного завода (входит в состав ТМХ), выпустил первый купейный пассажирский вагон локомотивной тяги модели 61-4533 увеличенного габарита для дальнейшего проведения цикла приемочных, сертификационных и эксплуатационных испытаний.

По заказу холдинга РЖД Трансмашхолдинг разработал и ведет изготовление первых пассажирских вагонов габарита Т. Это инновационная разработка специалистов ТМХ и РЖД, которая обеспечивает увеличение пассажировместимости, повышение уровня комфорта для пассажиров, повышение эксплуатационных и сервисных характеристик, уровня содержания отечественных материалов и комплектующих.

© tmholding.ru

В совокупности эти решения повышают эффективность вагона по сравнению с предшествующими моделями.В отличие от широко распространенного габарита 1-ВМ, длина вагона в габарите Т увеличена на 73 см, ширина — на 28 см. На 9 см шире станет проход по салону, на 15 см длиннее — спальные места в купе, и появилось одно дополнительное пассажирское купе.

© tmholding.ru

В вагоне применены современные системы торможения, энергоснабжения, обеспечения микроклимата управления и диагностики, которые позволяют сделать эксплуатацию таких вагонов более эффективной.На текущем этапе реализации проекта запланировано изготовление шести вагонов модели 61-4533. Четыре кузова уже изготовлены, еще два находятся в стадии изготовления. В декабре проведены работы по сборке вагона, монтажу электрических систем, внутреннего оборудования и интерьера. Кузов вагона с заводским номером № 00001 успешно прошел статические прочностные приемочные испытания. На первом вагоне начаты предварительные и сертификационные испытания. Далее, для подтверждения характеристик, опытные образцы будут проходить необходимые испытания в различных погодных и эксплуатационных условиях для проверки качественной работы всего оборудования, а также эксплуатационные испытания для проверки взаимодействия с железнодорожной инфраструктурой.

© tmholding.ru

После завершения цикла приемочных, сертификационных и эксплуатационных испытаний, а также получения сертификата соответствия вагона требованиям Технического регламента Таможенного союза, новые вагоны будут переданы холдингу «РЖД» для перевозок пассажиров на наиболее популярных маршрутах сети железных дорог России.

В ближайшее время инновационные вагоны габарита Т станут основой программы обновления парка пассажирских вагонов, так как обладают большей пассажировместимостью, эффективностью и удобством для пассажиров.

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