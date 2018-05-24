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Судостроение и судоходство

В Свирьстрое началось строительство причала для круизных судов

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

В посёлке Свирьстрой (Ленинградская область) началось строительство причала для круизных судов. Новый причал палового типа на реке Свирь сможет обеспечить одновременную стоянку 3-х пассажирских судов. Завершить строительство причала планируется через 2 месяца.

Инвестором строительства нового причала в Свирьстрое выступила компания «Конт», ранее уже построившая несколько причалов на реках Нева, Волга и Волхов. В настоящее время компания ведёт строительство причалов для круизных судов в Костроме и Рыбинске, а также планирует строительство причалов в Елабуге, Рязани, Киришах и на острове Ореховый у истока Невы.

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Свирьстрой, Ленинградская область, причал, круизы
  • A_SEVER A_SEVER
    24.05.1814:14:13

    В настоящий момент в качестве причала в Свирьстрое используется старая баржа:

    •  © Фото из открытых источников

    #1038975
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