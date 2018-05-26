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Транспорт и логистика

В Санкт-Петербурге открыли 2 новые станции метро

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге открылась станция метро «Беговая», которая стала 12-й станцией Невско-Василеостровской линии и одновременно 69-й станцией Петербургского метрополитена. Трёхпролётная станция мелкого заложения с двумя боковыми платформами построена на северном берегу Финского залива, между улицей Савушкина и парком 300-летия Санкт-Петербурга.

«Беговая» стала новой конечной станцией Невско-Василеостровской линии, сменив в этом качестве станцию «Приморская», которая была конечной почти 40 лет (открыта в сентябре 1979 года).

Одновременно с «Беговой» начала работать в штатном режиме и станция «Новокрестовская», которая была открыта в тестовом режиме 13 мая. Открытие двух новых станций метро стало хорошим подарком к Дню города, новый участок метрополитена обеспечил удобную и надёжную транспортную связь северо-западных районов Санкт-Петербурга с центральной частью города.

  •  © Фото из открытых источников

Открытия новых станций метро петербуржцам пришлось ждать 5 лет и 5 месяцев — предыдущие станции метро «Бухарестская» и «Международная» были открыты в декабре 2012 года.

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Станция метро «Новокрестовская»:

  •  © Фото из открытых источников

Фото vk.com/metrostroy

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Санкт-Петербург, метро, Невско-Василеостровская линия
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    26.05.1820:02:04

          

    #1039705
    • A_SEVER A_SEVER
      26.05.1820:21:03

      Станции открыли вечером, но в честь Дня города метро будет работать всю ночь!

      Новые станции метро, открытые в России в этом году:

      26.02.18 — «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелепиха» и «Деловой центр» (Мск)

      22.03.18 — «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» (Москва)

      26.05.18 — «Беговая» и «Новокрестовская» (Санкт-Петербург)

      Итого — 10 станций, но это ещё не всё!    

      #1039708
      • Alex63 Alex63
        26.05.1823:00:00

        Еще как минимум будет Стрелка в НН и Дубравная в Казани. Откроются в течении ближайших недель.

        Итого минимум 12 станций в 4-х городах России.

        Впрочем даже если считать тупо открытые станции, то если брать с 2010 года, то уже побит рекорд 2012 года.( тогда было открыто 7 станций, в 4-х городах).

        #1039743
        • A_SEVER A_SEVER
          26.05.1823:12:03

          Еще как минимум будет Стрелка в НН и Дубравная в Казани.
          И ещё 12 станций в Москве и 3 станции в Санкт-Петербурге.    

          #1039744
  • alex_koshkin alex_koshkin
    26.05.1821:32:12

    Только что же открыли, в 9 вечера, яндекс.метро оповещения рассылал)

    #1039731
    • A_SEVER A_SEVER
      26.05.1822:01:03

      Только что же открыли
      Пассажиров начали пускать в 21:00, официальная церемония открытия была в 19:20.

      #1039736
  • alex_koshkin alex_koshkin
    26.05.1821:37:31

    А вообще конечно НАКОНЕЦ ТО! Последние недели ожидания были самыми сложными, на Яхтенной сегодня праздник =)

    #1039732
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