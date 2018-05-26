В Санкт-Петербурге открыли 2 новые станции метро





© Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге открылась станция метро «Беговая», которая стала 12-й станцией Невско-Василеостровской линии и одновременно 69-й станцией Петербургского метрополитена. Трёхпролётная станция мелкого заложения с двумя боковыми платформами построена на северном берегу Финского залива, между улицей Савушкина и парком 300-летия Санкт-Петербурга.

«Беговая» стала новой конечной станцией Невско-Василеостровской линии, сменив в этом качестве станцию «Приморская», которая была конечной почти 40 лет (открыта в сентябре 1979 года).

Одновременно с «Беговой» начала работать в штатном режиме и станция «Новокрестовская», которая была открыта в тестовом режиме 13 мая. Открытие двух новых станций метро стало хорошим подарком к Дню города, новый участок метрополитена обеспечил удобную и надёжную транспортную связь северо-западных районов Санкт-Петербурга с центральной частью города.





© Фото из открытых источников

Открытия новых станций метро петербуржцам пришлось ждать 5 лет и 5 месяцев — предыдущие станции метро «Бухарестская» и «Международная» были открыты в декабре 2012 года.





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Станция метро «Новокрестовская»:



© Фото из открытых источников

Фото vk.com/metrostroy