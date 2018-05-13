Станция метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге приняла первых пассажиров





© Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге приняла первых пассажиров станция метро «Новокрестовская», которая стала 11-й станцией Невско-Василеостровской линии и одновременно 68-й станцией Петербургского метрополитена. Трёхпролётная станция мелкого заложения с двумя боковыми платформами построена на намывной территории на западной оконечности Крестовского острова рядом с новым футбольным стадионом. Наземные вестибюли станции расположены на берегу Финского залива. Первыми пассажирами станции «Новокрестовская» стали зрители футбольного матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск», который пройдёт сегодня на стадионе «Санкт-Петербург».





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Этот пост будет дополнен фото!