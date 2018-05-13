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Транспорт и логистика

Станция метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге приняла первых пассажиров

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге приняла первых пассажиров станция метро «Новокрестовская», которая стала 11-й станцией Невско-Василеостровской линии и одновременно 68-й станцией Петербургского метрополитена. Трёхпролётная станция мелкого заложения с двумя боковыми платформами построена на намывной территории на западной оконечности Крестовского острова рядом с новым футбольным стадионом. Наземные вестибюли станции расположены на берегу Финского залива. Первыми пассажирами станции «Новокрестовская» стали зрители футбольного матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск», который пройдёт сегодня на стадионе «Санкт-Петербург».

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

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Санкт-Петербург, метро, «Новокрестовская», Невско-Василеостровская линия
  • Soviet Assault Soviet Assault
    13.05.1810:15:25

    УРА!        

    Ждём «Беговую» всем Приморским районом!

    Отредактировано: Soviet Assault~10:15 13.05.18
    #1035134
    • A_SEVER A_SEVER
      13.05.1810:18:46

      Станция метро «Оранжерейная»:

      •  © Фото из открытых источников

      Первые пассажиры:

      •  © Фото из открытых источников
      •  © Фото из открытых источников
      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~12:17 13.05.18
      #1035136
      • Soviet Assault Soviet Assault
        13.05.1810:23:16

        Это рядом с вестибюлем? Блин, надо не полениться и доехать!

        #1035137
        • A_SEVER A_SEVER
          13.05.1810:35:54

          Это рядом с вестибюлем?
          Это световые фонари подземного вестибюля станции.    

          #1035141
  • exhausted1987 exhausted1987
    13.05.1813:27:04

    построена на намывной территории

    Вот это особенно круто.

    #1035190
    • A_SEVER A_SEVER
      13.05.1813:33:32

      Вот это особенно круто

      Ещё круче будет, когда построят вторую «Новокрестовскую», и на берегу моря будет пересадочный узел!    

      #1035192
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