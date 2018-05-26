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Производство

«Уральский завод спецтехники» спроектировал и изготовил Жилой модуль на шасси Урал NEXT

  •  © uzst.ru

«Уральский завод спецтехники» спроектировал и изготовил 23 автомобиля с Жилым модулем на шасси Урал NEXT с двигателем ЯМЗ-536, мощностью в 312 л/с, по заказу компании «Росгеология».

Все электрооборудование влаго-пылезащищенное и взрывопожарно-безопасное, подключение к дополнительному источнику питания осуществляется гибким кабелем, для подключения к которому предусмотрен специальный разъем для защитыэкспедиторов от поражения электрическим током.

Кунг оснащен:

  1. рундуки
  2. стол
  3. скамья
  4. печь
  5. полка
  6. мойка
  7. шкаф
  8. лестница
  9. плита
  10. уличный фонарь
  11. инструментальный ящик, где есть все необходимое для ремонта
  12. автоодеяло для утепления двигателя, что очень актуально в суровых условиях севера.
  •  © uzst.ru
  •  © uzst.ru
  •  © uzst.ru
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https://uzst.ru/about/news/vsyo-svoe-beru-s-soboj-ili-istoriya-pro-dom-na-kolesah-proizvodstva-uzst

УЗСТ, Урал NEXT
  • Нет аватара Инженер2015
    26.05.1819:05:50

    нравится мне Урал Некст…один из самых красивых грузовиков

    Да еще и на отечественном новеньком движке… красавец   

    Отредактировано: Инженер2015~19:06 26.05.18
    #1039692
  • Нет аватара сергейалексеевич
    26.05.1819:31:09

    Оп это у нас в Миассе

    #1039698
  • Нет аватара granidd
    26.05.1820:49:05

    Интересно посмотреть фото внутри модуля.

    #1039719
  • Нет аватара Советский
    26.05.1821:13:35

    МОЛОДЦЫ! А что за изделия за машинами,вдоль цеха стоят кучно?    

    #1039725
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