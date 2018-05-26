«Уральский завод спецтехники» спроектировал и изготовил Жилой модуль на шасси Урал NEXT

«Уральский завод спецтехники» спроектировал и изготовил 23 автомобиля с Жилым модулем на шасси Урал NEXT с двигателем ЯМЗ-536, мощностью в 312 л/с, по заказу компании «Росгеология».

Все электрооборудование влаго-пылезащищенное и взрывопожарно-безопасное, подключение к дополнительному источнику питания осуществляется гибким кабелем, для подключения к которому предусмотрен специальный разъем для защитыэкспедиторов от поражения электрическим током.

Кунг оснащен: