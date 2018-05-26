«Уральский завод спецтехники» спроектировал и изготовил Жилой модуль на шасси Урал NEXT
«Уральский завод спецтехники» спроектировал и изготовил 23 автомобиля с Жилым модулем на шасси Урал NEXT с двигателем ЯМЗ-536, мощностью в 312 л/с, по заказу компании «Росгеология».
Все электрооборудование влаго-пылезащищенное и взрывопожарно-безопасное, подключение к дополнительному источнику питания осуществляется гибким кабелем, для подключения к которому предусмотрен специальный разъем для защитыэкспедиторов от поражения электрическим током.
Кунг оснащен:
- рундуки
- стол
- скамья
- печь
- полка
- мойка
- шкаф
- лестница
- плита
- уличный фонарь
- инструментальный ящик, где есть все необходимое для ремонта
- автоодеяло для утепления двигателя, что очень актуально в суровых условиях севера.
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