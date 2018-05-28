Добавить статью
Производство

ООО «Автомеханический завод» изготовил уникальную авто-лабораторию на базе Газель Next

  •  © amznn.ru

ООО «Автомеханический завод» совместно с Федеральным государственным предприятием «Экспериментальные производственные мастерские» Федерального медико-биологического агентства России изготовили уникальную авто-лабораторию на базе Газель Next. Данная лаборатория предназначена для решения комплекса задач радиационного контроля.

Авто-лаборатория разделена на 2 отсека: лабораторный и грузовой.

Для безопасного и комфортного труда персонала внутри лабораторного отсека установлены стационарный стол, два кресла оператора с возможностью перевозки пассажиров, а также стеллаж для средств индивидуальной защиты.

Грузовой отсек оснащён полками для безопасной транспортировки проб с элементами крепления для рабочего оборудования.

В лабораторном отсеке установлено уникальное и сверх точное оборудование:

  • Установка дозиметрическая.
  • Дозиметр рентгеновского и гамма излучений.
  • Портативный расходомер-пробоотборник газоаэрозольных смесей.
  • Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей.
  • Автоматизированная информационная система (АИС) связи и навигации.

Энергосистема данного автомобиля, так же является уникальной. Она отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к корректной работе всех сверх точных приборов. Энергосистема построена так, что может работать как автономно, так и от внешнего источника питания. В неё входят специально подобранные подбензогенераторы и инверторы.

Для комфортной эксплуатации автолаборатории, внутри автомобиля установлен автономный отопитель и кондиционер марки Webasto (Германия), которые обеспечивают необходимую температуру для работы операторов и оборудования, как при плюсовой, так и при минусовой температуре за бортом.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.amznn.ru/avtolaboratoriya-na-gazel-nekst/

АМЗ, Газель Next
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,