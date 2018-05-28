ООО «Автомеханический завод» изготовил уникальную авто-лабораторию на базе Газель Next

ООО «Автомеханический завод» совместно с Федеральным государственным предприятием «Экспериментальные производственные мастерские» Федерального медико-биологического агентства России изготовили уникальную авто-лабораторию на базе Газель Next. Данная лаборатория предназначена для решения комплекса задач радиационного контроля.

Авто-лаборатория разделена на 2 отсека: лабораторный и грузовой.

Для безопасного и комфортного труда персонала внутри лабораторного отсека установлены стационарный стол, два кресла оператора с возможностью перевозки пассажиров, а также стеллаж для средств индивидуальной защиты.

Грузовой отсек оснащён полками для безопасной транспортировки проб с элементами крепления для рабочего оборудования.

В лабораторном отсеке установлено уникальное и сверх точное оборудование:

Установка дозиметрическая.

Дозиметр рентгеновского и гамма излучений.

Портативный расходомер-пробоотборник газоаэрозольных смесей.

Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей.

Автоматизированная информационная система (АИС) связи и навигации.

Энергосистема данного автомобиля, так же является уникальной. Она отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к корректной работе всех сверх точных приборов. Энергосистема построена так, что может работать как автономно, так и от внешнего источника питания. В неё входят специально подобранные подбензогенераторы и инверторы.

Для комфортной эксплуатации автолаборатории, внутри автомобиля установлен автономный отопитель и кондиционер марки Webasto (Германия), которые обеспечивают необходимую температуру для работы операторов и оборудования, как при плюсовой, так и при минусовой температуре за бортом.