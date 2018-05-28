ООО «Автомеханический завод» изготовил уникальную авто-лабораторию на базе Газель Next
ООО «Автомеханический завод» совместно с Федеральным государственным предприятием «Экспериментальные производственные мастерские» Федерального медико-биологического агентства России изготовили уникальную авто-лабораторию на базе Газель Next. Данная лаборатория предназначена для решения комплекса задач радиационного контроля.
Авто-лаборатория разделена на 2 отсека: лабораторный и грузовой.
Для безопасного и комфортного труда персонала внутри лабораторного отсека установлены стационарный стол, два кресла оператора с возможностью перевозки пассажиров, а также стеллаж для средств индивидуальной защиты.
Грузовой отсек оснащён полками для безопасной транспортировки проб с элементами крепления для рабочего оборудования.
В лабораторном отсеке установлено уникальное и сверх точное оборудование:
- Установка дозиметрическая.
- Дозиметр рентгеновского и гамма излучений.
- Портативный расходомер-пробоотборник газоаэрозольных смесей.
- Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей.
- Автоматизированная информационная система (АИС) связи и навигации.
Энергосистема данного автомобиля, так же является уникальной. Она отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к корректной работе всех сверх точных приборов. Энергосистема построена так, что может работать как автономно, так и от внешнего источника питания. В неё входят специально подобранные подбензогенераторы и инверторы.
Для комфортной эксплуатации автолаборатории, внутри автомобиля установлен автономный отопитель и кондиционер марки Webasto (Германия), которые обеспечивают необходимую температуру для работы операторов и оборудования, как при плюсовой, так и при минусовой температуре за бортом.
- Великоросс
- 28.05.201822:02
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28.05.1822:59:03