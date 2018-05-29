Москва. Строительство станции метро «Мичуринский проспект» Солнцевской линии.

Июль 2017 года:



© Фото из открытых источников

Май 2018 года:



© Фото из открытых источников

Станция «Мичуринский проспект» построена по индивидуальному проекту, который учитывает большой перепад высот в месте её строительства, а также расположение будущей одноимённой станции Большой кольцевой линии. Станция имеет два вестибюля, соединённых между собой тёплым надземным переходом, который совмещён с холодным пешеходным переходом через Мичуринский проспект, не входящим в контур станции.

Отличительной особенностью «Мичуринского проспекта» стало строительство большого здания, в котором будут размещаться технические помещения станции. Фасады станционного комплекса облицованы декоративными панелями с изображением цветущих ветвей и плодов (аналогичными панелями украшена платформа станции ). На фасаде здания со стороны Мичуринского проспекта уже смонтировано название станции, выполненное буквами высотой 3.5 метра!





© Фото bluesmaker.livejournal.com

С противоположной стороны здания расположена открытая смотровая площадка, с которой будет открываться красивый вид на парк вдоль берегов реки Очаковка, а уровнем ниже находится зал станции, одна из стен которого имеет окна.





© Фото из открытых источников

Фото Дмитрия Чистопрудова , Станислава Константинова , Александра Попова и facebook.com/ibtmos