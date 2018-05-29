Строительство станции метро «Мичуринский проспект»
Москва. Строительство станции метро «Мичуринский проспект» Солнцевской линии.
Станция «Мичуринский проспект» построена по индивидуальному проекту, который учитывает большой перепад высот в месте её строительства, а также расположение будущей одноимённой станции Большой кольцевой линии. Станция имеет два вестибюля, соединённых между собой тёплым надземным переходом, который совмещён с холодным пешеходным переходом через Мичуринский проспект, не входящим в контур станции.
Отличительной особенностью «Мичуринского проспекта» стало строительство большого здания, в котором будут размещаться технические помещения станции. Фасады станционного комплекса облицованы декоративными панелями с изображением цветущих ветвей и плодов (аналогичными панелями украшена платформа станции). На фасаде здания со стороны Мичуринского проспекта уже смонтировано название станции, выполненное буквами высотой 3.5 метра!
С противоположной стороны здания расположена открытая смотровая площадка, с которой будет открываться красивый вид на парк вдоль берегов реки Очаковка, а уровнем ниже находится зал станции, одна из стен которого имеет окна.
Фото Дмитрия Чистопрудова, Станислава Константинова, Александра Попова и facebook.com/ibtmos
29.05.1809:50:06
29.05.1811:55:47
29.05.1811:58:06