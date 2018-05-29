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Фотофакты

Строительство станции метро «Мичуринский проспект»

Москва. Строительство станции метро «Мичуринский проспект» Солнцевской линии.

Июль 2017 года:

  •  © Фото из открытых источников

Май 2018 года:

  •  © Фото из открытых источников

Станция «Мичуринский проспект» построена по индивидуальному проекту, который учитывает большой перепад высот в месте её строительства, а также расположение будущей одноимённой станции Большой кольцевой линии. Станция имеет два вестибюля, соединённых между собой тёплым надземным переходом, который совмещён с холодным пешеходным переходом через Мичуринский проспект, не входящим в контур станции.

Отличительной особенностью «Мичуринского проспекта» стало строительство большого здания, в котором будут размещаться технические помещения станции. Фасады станционного комплекса облицованы декоративными панелями с изображением цветущих ветвей и плодов (аналогичными панелями украшена платформа станции). На фасаде здания со стороны Мичуринского проспекта уже смонтировано название станции, выполненное буквами высотой 3.5 метра!

  •  © Фото bluesmaker.livejournal.com

С противоположной стороны здания расположена открытая смотровая площадка, с которой будет открываться красивый вид на парк вдоль берегов реки Очаковка, а уровнем ниже находится зал станции, одна из стен которого имеет окна.

  •  © Фото из открытых источников

Фото Дмитрия Чистопрудова, Станислава Константинова, Александра Попова и facebook.com/ibtmos

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Москва, метро, Калининско-Солнцевская линия
  • A_SEVER A_SEVER
    29.05.1809:50:06

    Внимание — добавлено описание станции метро и ещё пара фотографий!    

    #1040305
  • Нет аватара Wasser
    29.05.1811:55:47

    Один кран уже убрали

    #1040330
  • Нет аватара Wasser
    29.05.1811:58:06

    а на последнем фото их вообще три

    #1040332
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