Трансмашхолдинг завершил передачу вагонов метро для зеленой линии метрополитена Санкт-Петербурга

Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») завершил исполнение контракта с ГУП «Петербургский метрополитен» на поставку 27 новых шестивагонных поездов метро модели 81-722.3/723.3/724.3 с асинхронным тяговым приводом.

Договор был подписан в сентябре 2016 года. В соответствии с его условиями заказчик должен был получать поезда на протяжении июля 2017 года — мая 2018 гг. Поставки осуществлены в оговоренные сроки. Таким образом, к Чемпионату мира по футболу 2018 года Невско-Василеостроовская («зелёная») линия Петербургского метрополитена полностью оснащена самым современным подвижным составом.

В настоящее время ОЭВРЗ продолжает исполнение еще одного контракта на поставку Петербургскому метрополитену вагонов метро 81-722/723/724. В срок до 2020 г. должны быть построены 20 составов по 8 вагонов — в общей сложности 160 единиц. Первые восемь составов уже ушли заказчику.

Производство новых вагонов метрополитена завод успешно освоил в 2010 году, перестав, таким образом, быть исключительно ремонтным предприятием и превратившись в третьего в России производителя подвижного состава для метрополитенов. ОАО «ОЭВРЗ» располагает мощным интеллектуальным и производственно-техническим потенциалом, способным создавать технику самого высокого уровня.

Поезда включают в себя вагоны трёх различных модификаций — головные, промежуточные моторные и промежуточные немоторные. Их главное новшество — асинхронный тяговый привод, позволяющий экономить до 30% электроэнергии, по сравнению с поездами предшествующих серий.

Проектом предусмотрен электронный маршрутоуказатель на головных вагонах, удобная и комфортная планировка кабины машиниста, оснащенная кондиционером и вибропоглощающим креслом. Кабины комплектуются современными пультами, оснащенными терминалами с цветным сенсорным дисплеем.

Конструкция воздухозаборников и вентиляционных решеток системы вентиляции обеспечивает равномерное распределение воздушного потока в объеме пассажирского салона.

С наружной стороны торцевой стены вагоны оснащены приспособлениями, препятствующими падению пассажиров на путь. Также, среди технических отличий — поручни-триподы, размещенные в центре пассажирских салонов, светильники типа «световая линия», работающие в двух режимах освещения — холодном и теплом.

При отделке салонов использованы материалы, обеспечивающие повышенную стойкость к истиранию и полное удаление загрязнений, несанкционированных надписей и рекламы.

Начиная с 2010 г. питерскому метро передано уже более 400 вагонов различных моделей.