«Швабе» запустил в серию новые цифровые микроскопы



цифровой микроскоп МИС-462

© ria.ru

Запущено в серию производство разработанных инженерами «Швабе» цифровых микроскопов МИС-462 и МИС-463, которые отличаются от выпускаемых ранее расширенными характеристиками видимого увеличения — оптического до 9 до 80 крат, и цифрового — до 800 крат, сообщает пресс-служба холдинга.

Изделия позволяют проводить контроль качества поверхности и монтажа электрорадиоизделий, в том числе электронных модулей, проверку микросварки выводов кристаллов, фотошаблонов печатных плат и других деталей. Кроме того, они могут применяться в научно-исследовательских лабораториях, судебно-медицинской экспертизе, ювелирном и часовом производствах.

По словам генерального директора предприятия-разработчика микроскопов — «Швабе — Технологическая лаборатория» — Федора Броуна, устройства оснащены высокоэффективной системой фотовидеофиксации, в которой заложены две функции. «Первая „картинка в картинке“ передает общий вид с акцентом на рассматриваемый объект. Такой формат позволяет, к примеру, в процессе исследования определить качество изготовленных деталей. Вторая „стоп-кадр“ интегрирует фотографии в видео», — сказал Броун.