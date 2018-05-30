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Производство

«Швабе» запустил в серию новые цифровые микроскопы

  • цифровой микроскоп МИС-462
  • цифровой микроскоп МИС-462
  •  © ria.ru

Запущено в серию производство разработанных инженерами «Швабе» цифровых микроскопов МИС-462 и МИС-463, которые отличаются от выпускаемых ранее расширенными характеристиками видимого увеличения — оптического до 9 до 80 крат, и цифрового — до 800 крат, сообщает пресс-служба холдинга.

Изделия позволяют проводить контроль качества поверхности и монтажа электрорадиоизделий, в том числе электронных модулей, проверку микросварки выводов кристаллов, фотошаблонов печатных плат и других деталей. Кроме того, они могут применяться в научно-исследовательских лабораториях, судебно-медицинской экспертизе, ювелирном и часовом производствах.

По словам генерального директора предприятия-разработчика микроскопов — «Швабе — Технологическая лаборатория» — Федора Броуна, устройства оснащены высокоэффективной системой фотовидеофиксации, в которой заложены две функции. «Первая „картинка в картинке“ передает общий вид с акцентом на рассматриваемый объект. Такой формат позволяет, к примеру, в процессе исследования определить качество изготовленных деталей. Вторая „стоп-кадр“ интегрирует фотографии в видео», — сказал Броун.

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https://ria.ru/economy/20180530/1521682381.html

Швабе, оборудование российского производства
  • Антон Смоленский Антон Смоленский
    30.05.1820:02:39

    Изделия позволяют проводить контроль качества поверхности и монтажа электрорадиоизделий, в том числе электронных модулей, проверку микросварки выводов кристаллов, фотошаблонов печатных плат и других деталей

    Просто хотел сказать что для этих целей мы, например, используем погремушки за 3к с Али. Но они наверное не такие клевые как этот за 300к.

    Вообще я был готов к цене 10-20. Но 300к — это как-то…

    Отредактировано: Антон Смоленский~20:13 30.05.18
    #1040798
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