В ЦАГИ в аэродинамической трубе испытали модель перспективного двухфюзеляжного самолёта

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского продолжаются исследования перспективного среднего транспортного двухфюзеляжного самолёта, сообщает пресс-служба ЦАГИ.

В аэродинамической трубе Т-102 была испытана модель самолёта с взлётно-посадочной механизацией крыла в виде щитков со скользящей осью. Были рассмотрены два варианта щитков — с прямой и пилообразной задней кромкой.

Малая дозвуковая аэродинамическая труба Т-102 предназначена для исследования аэродинамических характеристик моделей самолётов на режимах взлёта, посадки и малых скоростях полёта. Эксперименты проводились при скорости воздушного потока до 50 м/с. Ученые выявили благоприятный эффект при использовании щитков с пилообразной задней кромкой, проявляющийся в снижении аэродинамического сопротивления модели на взлётно-посадочных режимах.

Ранее специалисты изучили особенности обтекания модели перспективного двухфюзеляжного самолёта и сопоставили их с типичными характеристиками однофюзеляжного воздушного судна. В результате двухфюзеляжная схема имеет довольно высокое аэродинамическое совершенство. Кроме того, была определена эффективность органов управления (рулей высоты и направления) летательного аппарата этого типа. На основании полученных данных разрабатывается банк аэродинамических характеристик для формирования системы управления самолётом.

Следующий этап исследований запланирован на начало 2019 года. Аэродинамики института испытают адаптивную механизацию крыла.

Перспективный двухфюзеляжный самолёт будет перевозить различные грузы до 40 т, в том числе негабаритные — на специальном пилоне под крылом. Также такие воздушные суда могут применяться в качестве носителей космических аппаратов. Проект разработан в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности на период 2013-2025 гг.».