Яндекс Терра и «Газпром нефть» завершили тестирование программного комплекса для сейсморазведки

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Научно-технический центр (НТЦ) «Газпром нефти» и Яндекс Терра (ООО «Сейсмотек») завершили двухлетнюю программу тестирования комплекса отечественного программного обеспечения для обработки и интерпретации сейсморазведочных данных. Практическая работа с выбранным ПО Prime доказала возможность решения задач производственной обработки и последующей интерпретации результатов сейсмического проекта с использованием только российского программного обеспечения. Следующим шагом «Газпром нефти» станет формирование цифровой платформы по выполнению полного цикла анализа данных с применением только отечественных решений.

Сотрудничество Научно-технического центра «Газпром нефти» и Яндекс Терры началось в 2016 году, когда компании подписали соглашение о развитии отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, применяемого для обработки и интерпретации геофизических и геологических данных. Результат обработки сейсмического материала в разработанной Яндекс Террой системе Prime (Прайм) доказал существенный прирост объема получаемой полезной геологической информации. Данные первоначально были обработаны с помощью зарубежного ПО, что дало возможность провести детальное поэтапное сравнение полученных данных. Применение российского цифрового решения позволило качественно улучшить результат, в частности, получить более высокий уровень детальности изображения, на 20-30% превышающий первоначальные показатели. Новая интерпретация позволила уточнить сейсмогеологическую модель месторождения и объем запасов, а также определить оптимальную систему его разработки.

В дальнейшем специалисты Научно-технического центра «Газпром нефти» продолжат работу над программой развития отечественных цифровых технологий и интеграцией ПО в единую технологическую платформу на базе решений, предлагаемых российскими IT-компаниями.

«В инновационное окружение „Газпром нефти“ входят ведущие российские компании. Вместе мы осуществляем уникальные проекты, которые становятся стимулом для развития не только нашей компании, но и всей нефтегазовой отрасли. Задача новых программных продуктов не просто в импортозамещении зарубежных аналогов, а в переходе на новый уровень оценки и обработки информации, на новый уровень эффективности. Такой подход позволяет „Газпром нефти“ оставаться флагманом цифровой трансформации производственных процессов», — отметил директор по технологиям «Газпром нефти», генеральный директор Научно-технического центра компании Марс Хасанов.

«Выполнение реального производственного проекта силами специалистов Научно-технического центра „Газпром нефти“ позволило получить объективную оценку возможностей программного обеспечения Prime, а детальное сопоставление результатов — развеять миф, сложившийся в ряде российских компаний, об отставании отечественных разработок в области геофизики. Наше сотрудничество иллюстрирует нацеленность на улучшение качества и эффективности сейсморазведочных работ и позволяет находить новые направления развития технологий и программного обеспечения», — прокомментировал генеральный директор Яндекс Терры (ООО «Сейсмотек») Дмитрий Мосяков.