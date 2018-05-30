Лукойл начал производство битума на заводе в Перми

ПАО «ЛУКОЙЛ» приступило к выпуску битума нефтяного дорожного на нефтеперерабатывающем заводе в Перми, соответствующего новому стандарту ГОСТ для материалов с увеличенным сроком службы.

Введенная ранее железнодорожная эстакада слива мазута обеспечила эффективную загрузку комплекса переработки нефтяных остатков и мощностей по производству битумов. Мощности по производству нефтебитума составляют до 2400 тонн в сутки.

Отгрузку и сбыт продукции осуществляет ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100-% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), ответственное за развитие бизнеса масел и битумных материалов ЛУКОЙЛ.

В 2017 году ЛУКОЙЛ и Министерство транспорта Пермского края подписали соглашение, предусматривающее участие Компании в обеспечении дорожной отрасли региона высококачественным битумом местного производства. Стороны также договорились о совместных испытаниях инновационных битумных материалов на экспериментальных участках строительства автодорог Пермского края.