Белоруссия начала экспорт нефтепродуктов через порты России
Белоруссия в первом квартале 2018 г поставила около 50 тыс. т нефтепродуктов через российские порты.
В целом Белнефтехим планирует в 2018 г перевалить через порты России до 1 млн. т нефтепродуктов.
До 2018 года Белоруссия экспортировала нефтепродукты преимущественно через прибалтийские порты: из 12,5 млн. тонн нефтепродуктов в прошлом году почти 8,5 млн. тонн ушли на экспорт через Ригу, Вентспилс, Клайпеду и Таллин.
Экспорт для Белнефтехима — ведущее направление сбыта. Более 70% продукции предприятий концерна Белнефтехима поставляется на экспорт. За 2017 г общий объем экспорта в более 100 стран мира составил около 8 млрд. зелёных.
Переговоры о переориентировании экспортных коридоров Белоруссии шли давно и сложно.
В конце 2017 г вице-премьер Республики Беларусь сообщил о заключении договоров о поставках белорусских нефтепродуктов с транспортировкой через российские порты.
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30.05.1823:49:25 50 тысяч тонн за квартал это не о чём — за 4 месяца этого года Клайпеда перевалила 3.5 млн тонн (+3,1% к уровню прошлого года).
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