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Транспорт и логистика

Белоруссия начала экспорт нефтепродуктов через порты России

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Белоруссия в первом квартале 2018 г поставила около 50 тыс. т нефтепродуктов через российские порты.

В целом Белнефтехим планирует в 2018 г перевалить через порты России до 1 млн. т нефтепродуктов.

До 2018 года Белоруссия экспортировала нефтепродукты преимущественно через прибалтийские порты: из 12,5 млн. тонн нефтепродуктов в прошлом году почти 8,5 млн. тонн ушли на экспорт через Ригу, Вентспилс, Клайпеду и Таллин.

Экспорт для Белнефтехима — ведущее направление сбыта. Более 70% продукции предприятий концерна Белнефтехима поставляется на экспорт. За 2017 г общий объем экспорта в более 100 стран мира составил около 8 млрд. зелёных.

Переговоры о переориентировании экспортных коридоров Белоруссии шли давно и сложно.

В конце 2017 г вице-премьер Республики Беларусь сообщил о заключении договоров о поставках белорусских нефтепродуктов с транспортировкой через российские порты.

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https://neftegaz.ru/news/view/171918-Protsess-poshel.-Belorussiya-v-1-m-kvartale-2018-g-eksportirovala-okolo-50-tys-t-nefteproduktov-cherez-porty-Rossii

транспортировка нефтепродуктов , экспорт
  • Human RS Human RS
    30.05.1823:40:07

    Наконец то нагнули Бульбафюрера. А то нефиг прибалтам давать возможность заработать.

    #1040862
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      30.05.1823:47:39

      Да куда они денутся?    

      #1040863
    • A_SEVER A_SEVER
      30.05.1823:49:25

      Наконец то нагнули Бульбафюрера.
      50 тысяч тонн за квартал это не о чём — за 4 месяца этого года Клайпеда перевалила 3.5 млн тонн (+3,1% к уровню прошлого года).

      #1040865
      • Human RS Human RS
        30.05.1823:51:54

        Ну начало то положено.

        #1040867
        • A_SEVER A_SEVER
          30.05.1823:59:50

          Ну начало то положено

          Это видимость переориентации (как в своё время танкер с венесуэльской нефтью).

          Вот когда через Клайпеду пойдёт 50 тысяч, а через Усть-Лугу 3.5 млн — тогда порадуемся.

          #1040869
          • Нет аватара termometrix
            31.05.1800:09:34

            Вот когда через Клайпеду пойдёт 50 тысяч, а через Усть-Лугу 3.5 млн — тогда порадуемся.

            Согласен,это смешно.И не понимаю почему Белоруссия не пошла на транспортировке всех нефтепродуктов через Россию.РЖД и российские порты могут обеспечить специальные условия.

            #1040874
            • A_SEVER A_SEVER
              31.05.1800:17:04

              почему Белоруссия не пошла на транспортировке всех нефтепродуктов через Россию
              Вы хотите ехать из Москвы в Питер через Челябинск? А со скидкой?

              Вот и Белоруссия не хочет — ей через Россию в любом случае дольше и дороже.

              РЖД и российские порты могут обеспечить специальные условия
              Прибалтика тоже может дать льготные условия крупному клиенту.

              И ещё — допустим РЖД и порт предоставят льготы, а кто будет компенсировать более дорогую морскую перевозку? Из Европы танкеру до Усть-Луги идти на сутки больше, чем до Клайпеды, а туда и обратно уже двое суток получается (если не больше).

              Отредактировано: A_SEVER~00:29 31.05.18
              #1040877
              • Александр Скориков
                31.05.1800:27:50

                Ничего, что дольше, зато правильно. Вся нефтехимия белорусская держится на российском сырье, и не им устанавливать правила. А то почитаешь их источники, так там русских за идиотов держат почище хохдов.

                #1040882
                • A_SEVER A_SEVER
                  31.05.1800:43:53

                  Вся нефтехимия белорусская держится на российском сырье

                  Согласен. Но после покупки нашей нефти и её переработки на своих НПЗ Белоруссия имеет право самой решать, что ей делать с нефтепродуктами.

                  #1040887
                  • Александр Скориков
                    31.05.1800:50:50

                    то есть, мы обязаны снабжать белорусскую промышленность дешевой нефтью, а они встречных обязательств не несут — получается, мы колония белорусская?

                    #1040891
                  • exhausted1987 exhausted1987
                    31.05.1803:57:38

                    Белоруссия постоянно просит скидку на нефтегаз из РФ, вот и надо эту скидку привязать к условию обязательного экспорта белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Хотите дисконт — идите нам на встречу, пусть это будет взаимовыгодно.

                    Т. е., мы и не отказываем в скидке братскому народу, но и для себя просим такого же братского отношения в ответ. По-моему, все предельно честно.

                    #1040897
              • Нет аватара termometrix
                31.05.1800:45:27

                Расстояние Минск Калининград по трассе составляет 565 км

                Расстояние Минск Клайпеда по трассе составляет 487 км, а по прямой — 458 км.

                Расстояние Новополоцк Усть-Луга по трассе составляет 546 км, а по прямой — 458 км.

                Расстояние от Новополоцка до Клайпеды, быстрый, эконом маршрут 563 км, короткий маршрут 556 км,

                Расстояние от Мозыря до Клайпеды, быстрый, эконом маршрут 774 км, короткий маршрут 769 км

                Расстояние от Мозыря до Калининград 866 км.

                Отредактировано: termometrix~00:53 31.05.18
                #1040888
  • misha12 misha12
    30.05.1823:51:17

    Хочется уточнения, через какие именно российские порты.

    #1040866
    • Иван Кротов Иван Кротов
      31.05.1800:08:33

      Да там наверно через Усть Лугу до питера наверно вряд ли бы везли. Вопрос пока не в объемах, а в схеме. Чтобы белоруссам было интересно качать через наши порты надо им долю в терминале дать. Или построить дополнительный рядом с долей 51/49 b и пусть качают через частично свой терминал. Для России это дополнительные терминалы и прибыть, а для белорусов снижение издержек. Мы же по такой схеме строим с францией и китаем порт Сабатта, почему с ними нельзя…

      #1040873
  • Нет аватара termometrix
    30.05.1823:58:38

    Надо все товары из и к Белоруссию,можно делать скидки…

    Товары ЕвразЭС-только через порты ЕвразЭС-аксиома.

    Отредактировано: termometrix~00:07 31.05.18
    #1040868
  • Нет аватара termometrix
    31.05.1800:01:11

    РЖД дали скидку на возврат цистерн после доставки нефтепродуктов из Беларуси в порты северо-запада РФ

    ОАО «Российские железные дороги» вводит 50%-ную скидку на возврат порожних цистерн после выгрузки на припортовых станциях Октябрьской железной дороги нефтепродуктов, прибывших со станций Барбаров и Новополоцк.

    Соответствующее решение приняло правление компании. Выписка из протокола его заседания опубликована на сайте монополии. Документ датирован 5 марта. Скидка действует при транспортировке вагонов только по территории РФ, уточнил «Интерфаксу» представитель РЖД. Решение вступит в силу «в установленном порядке» (спустя 10 дней после публикации) и будет действовать до 31 декабря 2018 г. включительно.

    С учетом решения, установленного в январе 2017 г. правлением «Российских железных дорог», о 5%-ной скидке на возврат порожних цистерн из-под перевозок нефтяных грузов, в мартовском протоколе ж/д компания отмечает, что общая скидка на возврат «порожняка» на этом маршруте не должна превышать 50%.

    Читать полностью: www.interfax.by/news/belarus/1239069

    #1040870
  • Нет аватара termometrix
    31.05.1800:02:49

    Действительно 50 тыс т. или 1 млн т. по сравнению с 8,5 млн тонн-слишком скромно,ничтожно мало.

    #1040871
  • Александр Скориков
    31.05.1800:20:25

    Надо сократить поставки сырой нефти в Белоруссию до тех пор, пока решение Путина не будет реализовано белорусскими поставщиками: тут все просто, если захотеть

    #1040879
    • Human RS Human RS
      31.05.1800:30:11

      А еще лучше перерабатывать всю эту нефть у себя.

      #1040883
      • Александр Скориков
        31.05.1800:46:16

        Собственно, к этому все и идет. Уже сейчас более 60% экспорта Усть-Луги — это продукты нефтепереработки, в частности легкие и светлые фракции. Другое дело, что наши белорусские братья останутся без куска хлеба, если им не поставлять нефть по внутренним ценам — вся их нефтепереработка рухнет в момент, если они станут ее покупать по мировым ценам. Вот дилемма: либо корми эти лимитрофы, либо поимеешь еще один майдан. Как Союз развратил братские народы.

        #1040890
  • dima ivanov dima ivanov
    31.05.1800:25:46

    батька хитрый -- он понимает --- россияне дадут скидку, а когда прибалтика сдохнет как транзитер --- скидка отвалится

    #1040881
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