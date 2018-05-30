Белоруссия начала экспорт нефтепродуктов через порты России

Белоруссия в первом квартале 2018 г поставила около 50 тыс. т нефтепродуктов через российские порты.

В целом Белнефтехим планирует в 2018 г перевалить через порты России до 1 млн. т нефтепродуктов.

До 2018 года Белоруссия экспортировала нефтепродукты преимущественно через прибалтийские порты: из 12,5 млн. тонн нефтепродуктов в прошлом году почти 8,5 млн. тонн ушли на экспорт через Ригу, Вентспилс, Клайпеду и Таллин.

Экспорт для Белнефтехима — ведущее направление сбыта. Более 70% продукции предприятий концерна Белнефтехима поставляется на экспорт. За 2017 г общий объем экспорта в более 100 стран мира составил около 8 млрд. зелёных.

Переговоры о переориентировании экспортных коридоров Белоруссии шли давно и сложно.

В конце 2017 г вице-премьер Республики Беларусь сообщил о заключении договоров о поставках белорусских нефтепродуктов с транспортировкой через российские порты.