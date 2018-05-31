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Агропром и пищевая промышленность

В Астраханской области засеяли хлопчатником первые гектары

  •  © jilkin.ru

Аграрии Астраханской области начали возрождать в регионе хлопководство, первые гектары уже засеяны, сообщило правительство региона.

В областном Минсельхозе пояснили, что хлопчатником засеяли 100 га в Черноярском районе.

В России почти весь хлопок импортный. Ранее сообщалось, что в Астраханской области в 2018 году под выращивание хлопчатника планируется выделить 500 га земли в Черноярском районе. Проект по возрождению хлопководства регион планировал реализовывать совместно с компанией «Камышинский текстиль» (Волгоградская область).

«Хлопчатник высаживаем. Планируем не только сами следить за этим проектом, но и привлечь внимание со стороны Министерства сельского хозяйства РФ. К концу осени должны быть первые результаты, рассчитываем, что будет сформирована программа по поддержке этого направления. Хлопок стране нужен, тем более наша продукция будет дешевле (импортной), но по качеству уступать не будет», — пояснили в правительстве региона.

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Астраханская область, хлопководство
  • Нет аватара yarser
    31.05.1808:02:47

    У нас был опыт выращивания хлопка в СССР — в Узбекской ССР, там хлопок был сомнительного качества. Для полотенец ещё подходил, а вот для более дорогих изделий нет. Из-за того, что климат был не совсем подходящим, волокна хлопка получались короткими, изделия из такого хлопка были очень недолговечными и быстро «скатывались» — покрывались катышками, что снижало их привлекательность. Новости +, но насколько будет данный хлопок востребован в текстильной промышленности — очень большой вопрос.

    #1040915
    • oleg repin oleg repin
      31.05.1809:33:49

      А для взрывчатых веществ узбекский хлопок годился?

      Где-то читал, что без севооборота выращивание хлопка ведёт к засолению земель? Это верно?

      #1040943
      • megajob megajob
        31.05.1811:44:44

        А что хлопок все используют в хим промышленности, разве не перешли за синтетику и вообще ушли от аналогов нитрированной целлюлозы?

        #1040995
        • shigorin shigorin
          31.05.1812:23:39

          Для пироксилина, как понимаю -- нет.

          #1041011
  • Нет аватара Spechtoff
    31.05.1811:10:23

    Нужно возрождать текстильную промышленность. Мало качественной одежды производится в стране.

    #1040985
  • Нет аватара Сергей40
    31.05.1812:07:47

    Это ведь не первая попытка выращивания хлопка. Здесь же в 2013 году была статья про хлопководов Фурсовых.

    #1041008
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