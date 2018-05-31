В Астраханской области засеяли хлопчатником первые гектары

Аграрии Астраханской области начали возрождать в регионе хлопководство, первые гектары уже засеяны, сообщило правительство региона.

В областном Минсельхозе пояснили, что хлопчатником засеяли 100 га в Черноярском районе.

В России почти весь хлопок импортный. Ранее сообщалось, что в Астраханской области в 2018 году под выращивание хлопчатника планируется выделить 500 га земли в Черноярском районе. Проект по возрождению хлопководства регион планировал реализовывать совместно с компанией «Камышинский текстиль» (Волгоградская область).

«Хлопчатник высаживаем. Планируем не только сами следить за этим проектом, но и привлечь внимание со стороны Министерства сельского хозяйства РФ. К концу осени должны быть первые результаты, рассчитываем, что будет сформирована программа по поддержке этого направления. Хлопок стране нужен, тем более наша продукция будет дешевле (импортной), но по качеству уступать не будет», — пояснили в правительстве региона.