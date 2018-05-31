Строительство патрульного корабля «Иван Папанин» и ОИС «Академик Агеев»

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550.

Заложен на ССЗ «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге 19 апреля 2017 года.



© Фото с сайта google.ru

Май 2018 года. Не смотря на плохое качество снимка, на нём видно, что корпус патрульного корабля уже сформирован на всю длину (110 метров), и сейчас понемногу растёт в высоту.

Для сравнения — патрульный корабль «Иван Папанин» в сентябре 2017 года:



© Фото с сайта yandex.ru

Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.

Заложено на ЛСЗ «Пелла» 15 сентября 2016 года, спущено на воду в декабре 2017 года.



© Фото с сайта google.ru

В мае мы с уважаемым alex_uns обсуждали , какие размеры имеет корпус ОИС «Академик Агеев».

Теперь есть ответ на этот вопрос — длина судна около 100 метров, ширина — около 20 метров!

Фото с сайтов google.ru/maps и yandex.ru/maps