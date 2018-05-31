Строительство патрульного корабля «Иван Папанин» и ОИС «Академик Агеев»
Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550.
Заложен на ССЗ «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге 19 апреля 2017 года.
Май 2018 года. Не смотря на плохое качество снимка, на нём видно, что корпус патрульного корабля уже сформирован на всю длину (110 метров), и сейчас понемногу растёт в высоту.
Для сравнения — патрульный корабль «Иван Папанин» в сентябре 2017 года:
Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.
Заложено на ЛСЗ «Пелла» 15 сентября 2016 года, спущено на воду в декабре 2017 года.
В мае мы с уважаемым alex_uns обсуждали, какие размеры имеет корпус ОИС «Академик Агеев».
Теперь есть ответ на этот вопрос — длина судна около 100 метров, ширина — около 20 метров!
Фото с сайтов google.ru/maps и yandex.ru/maps
31.05.1810:07:37
31.05.1810:18:45 На новой площадке «Пеллы» можно строить заказы длиной до 120 метров.
31.05.1810:28:00
31.05.1810:33:10 Там слева есть подходящее место, правда оно уже на территории Питера.
31.05.1810:40:02
31.05.1810:51:01
31.05.1818:45:51 Нельзя — не поместится ни в эллинге (где есть краны), ни на спусковой платформе.
31.05.1819:21:15
31.05.1819:34:55
31.05.1820:00:06
31.05.1821:06:26 Пока такого ни разу не было.