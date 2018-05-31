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Фотофакты

Строительство патрульного корабля «Иван Папанин» и ОИС «Академик Агеев»

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550.

Заложен на ССЗ «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге 19 апреля 2017 года.

  •  © Фото с сайта google.ru

Май 2018 года. Не смотря на плохое качество снимка, на нём видно, что корпус патрульного корабля уже сформирован на всю длину (110 метров), и сейчас понемногу растёт в высоту.

Для сравнения — патрульный корабль «Иван Папанин» в сентябре 2017 года:

  •  © Фото с сайта yandex.ru

Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.

Заложено на ЛСЗ «Пелла» 15 сентября 2016 года, спущено на воду в декабре 2017 года.

  •  © Фото с сайта google.ru

В мае мы с уважаемым alex_uns обсуждали, какие размеры имеет корпус ОИС «Академик Агеев».

Теперь есть ответ на этот вопрос — длина судна около 100 метров, ширина — около 20 метров!

Фото с сайтов google.ru/maps и yandex.ru/maps

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Адмиралтейские верфи, патрульный корабль ледового класса, 23550, Иван Папанин, Пелла, ОИС, 16450, Академик Агеев
  • Нет аватара alex_uns
    31.05.1810:07:37

    Вот это да!)) 100 м. Я от Пеллы 100 метрового судна все-таки не ожидал

    А здесь даже 110 м.    

    А это, что бы это значило?))) — для Пеллы длина как-то и не принципиальна — могут сварить из блоков и другую — большую. (Ну, а если газоничком пожертвовать, то и 150 м можно собрать   )

    Сварили блоки — части корпуса все равно получается на открытом эллинге.

    Вот и крупноузловая сборка в рамках одного отдельно взятого предприятия))

    Отредактировано: alex_uns~10:35 31.05.18
    #1040954
    • A_SEVER A_SEVER
      31.05.1810:18:45

      Я от Пеллы 100 метрового судна все-таки не ожидал
      На новой площадке «Пеллы» можно строить заказы длиной до 120 метров.    

      #1040958
      • Нет аватара alex_uns
        31.05.1810:28:00

        Пелле нужно дать вожможность вырастить достроечную набережную вправо)))

        #1040959
        • A_SEVER A_SEVER
          31.05.1810:33:10

          вырастить достроечную набережную вправо
          Там слева есть подходящее место, правда оно уже на территории Питера.    

          #1040963
          • Нет аватара alex_uns
            31.05.1810:40:02

            Этот вопрос мне кажется как раз решаемый, если Пелла забацает еще один такой же корпус, то все только руки будут потирать))

            А вот я помню на одном форуме корабульном таак уверенно размыыышляли, что для Пеллы 3000 тонн водоизмежение предел))))

            А вот оно-то как!!!   

            #1040967
          • Нет аватара alex_uns
            31.05.1810:51:01

            правда оно уже на территории Питера

            Ага, вот как)) А если это даже ни в чьей собственности))) то я тогда уже уверенно вангую)))   

            Отредактировано: alex_uns~10:51 31.05.18
            #1040973
    • A_SEVER A_SEVER
      31.05.1818:45:51

      если газоничком пожертвовать, то и 150 м можно собрать
      Нельзя — не поместится ни в эллинге (где есть краны), ни на спусковой платформе.

      #1041123
  • Нет аватара tumanova
    31.05.1819:21:15

    Всё же наш сайт называется не «Вестник судостроения». Такая информация подходит для узкоспециализированных сайтов, или должна размещаться в личном блоге. Если, в прямом смысле, под микроскопом разглядывать любую подвижку в строительстве корабля, проект потеряет часть аудитории. Такие подробности далеко не всем интересны. Например, этой новости отдали свой «плюс» на данный момент всего 16 человек.

    #1041142
    • Великоросс Великоросс
      31.05.1819:34:55

      Полностью согласен!

      #1041148
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        31.05.1820:00:06

        Наверное, по судостроению всё же надо уточнить критерии публикации.

        Сейчас их до десятка наверное набирается.

        Практически во всех других блогах — 2-3, а то и 1 — официальное открытие.

        Без обиды   

        #1041157
        • A_SEVER A_SEVER
          31.05.1821:06:26

          Сейчас их до десятка наверное набирается.
          Пока такого ни разу не было.

          #1041186
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