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Фотофакты

Строительство нового эллинга ССЗ «Северная верфь»

  •  © Фото с сайта google.ru

Весной на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге началось строительство нового эллинга. Для расчистки территории снесли старое здание слева от козлового крана, идёт демонтаж старого наклонного стапеля, на строительной площадке появилась техника для забивания свай фундамента.

Для сравнения — сентябрь 2017 года:

  •  © Фото с сайта yandex.ru

Фото с сайтов google.ru/maps и yandex.ru/maps

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Санкт-Петербург, Северная верфь, эллинг
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