В Ростовской области увеличена мощность сыродельного завода

Семикаракорский сыродельный завод (входит в ГК «Фудлэнд») запустили после почти полугодового простоя, в ходе которого была проведена модернизация его производства. За это время произведена замен морально и физически устаревшего оборудование на импортное (сыроизготовители, пастеризаторы, линии по покрытию сыра в пластификат и т. д. ), что увеличило мощности переработки молока на 20-25%: с 440 тонн в сутки до 570 тонн.

Общий объём инвестиций руководство ГК «Фудлэнд» оценивает в 500 млн рублей.

«Сейчас завод снова работает, но остались задачи, решение которых идёт уже без отрыва от производства, — объяснил представитель заода. — В частности, приступили к строительству складского комплекса на 2,5 тысячи тонн единовременного хранение сыров, который планируем запустить в эксплуатацию к концу 2018 года».

С момента приобретения завода в 2008 году это первые крупные одномоментные вложения в переоснащение предприятия. Всего за 10 лет Группа инвестировала в семикаракорский проект более 1,5 млрд рублей. В структуре инвестиций компании есть собственные и заёмные средства. Основные расходы были связаны с заменой оборудования: на момент приобретения завода износ основных фондов в среднем превышал 50%. Окупить вложения компания рассчитывает до 2028 года, при средней рентабельности порядка 7%.

«Пока мы выпускаем только недорогие столовые созревающие сыры — „Российский“, „Тильзитер“ и т. д. Это сегмент, где работают практически все крупные производители России и Белоруссии. Конкуренция высокая, — подчеркнул Дахнович. — Мы надеемся выпускать более маржинальную продукцию, с более изысканным вкусом и более длительным сроком выдержки. Например, это твёрдые сыры типа „Пармезан“ и полутвёрдые типа „Маасдам“ и „Гауда“. Современное оборудование и интерес к продукции, на волне импортозамещения, позволяют нам приступить к выпуску новинок уже в июне. Расширение ассортимента позволит несколько повысить показатели рентабельности и уложиться в планируемые сроки окупаемости».

Справка:

Группа компаний «Фудлэнд» — крупнейший в России дистрибьютор сыров, в ассортименте — более 300 видов. Компания была основана в 1994 году в Москве. В структуре ГК — сеть региональных представительств (позволяет поставлять российские и импортные сыры на территории «от Калининграда до острова Сахалин»), а также собственные производства. В 2006 году собственники Группы приобрели в Волгоградской области ОАО «Еланский маслосыркомбинат» (мощность переработки — около 500 т молока в сутки), а два года спустя — расположенный на Дону сыродельный завод «Семикаракорский». Оба предприятия выпускают сыры под брендами «Радость вкуса» и «Продукты из Елана». В производстве используется только натуральное сырьё.

ОАО «Сыродельный завод «Семикаракорский». — крупнейшее предприятие Ростовской области по производству молочной продукции. Из общего объёма молока, перерабатываемого на Дону, на завод приходится около 40%. С 2014 года предприятие занимает в России шестое место по производству сыра и сырного продукта. В ассортименте около 50 наименований. Продукция завода отмечена знаком «Сделано на Дону». Сертификат сроком на три года и право на уникальную маркировку получили полутвердые сыры «Тильзитер Люкс», «Топленое молочко» и «Российский классический».

«Мы завершили реконструкцию на Семикаракорском сыродельном заводе и запустили его после почти полугодового простоя, — сообщил «Эксперту Юг» совладелец ГК «Фудлэнд» Андрей Дахнович. — Мы заменили морально и физически устаревшее оборудование на импортное, что увеличило мощности переработки молока на 20-25%: с 440 тонн в сутки до 570 тонн. Будем расширять ассортимент сыров за счёт новых видов».

По словам Дахновича, модернизация проходила с декабря 2017 года по май текущего. За это время инвестор полностью автоматизировал основные производственные процессы, приобрёл и запустил импортное высокотехнологичное оборудование (сыроизготовители, пастеризаторы, линии по покрытию сыра в пластификат и т. д. ). «Сейчас завод снова работает, но остались задачи, решение которых идёт уже без отрыва от производства, — объяснил предприниматель. — В частности, приступили к строительству складского комплекса на 2,5 тысячи тонн единовременного хранение сыров, который планируем запустить в эксплуатацию к концу 2018 года».

Общий объём инвестиций руководство ГК «Фудлэнд» оценивает в 500 млн рублей. С момента приобретения завода в 2008 году это первые крупные одномоментные вложения в переоснащение предприятия. Всего за 10 лет Группа инвестировала в семикаракорский проект «более 1,5 млрд рублей». В структуре инвестиций компании есть собственные и заёмные средства. Основные расходы были связаны с заменой оборудования: на момент приобретения завода износ основных фондов в среднем превышал 50%. Окупить вложения компания рассчитывает до 2028 года, при средней рентабельности порядка 7%.

«Пока мы выпускаем только недорогие столовые созревающие сыры («Российский», «Тильзитер» и т. д. ) — это сегмент, где работают практически все крупные производители России и Белоруссии. Конкуренция — высокая, — подчеркнул Дахнович. — Мы надеемся выпускать более маржинальную продукцию, с более изысканным вкусом и более длительным сроком выдержки. Например, это твёрдые сыры типа «Пармезан» и полутвёрдые типа «Маасдам» и «Гауда». Современное оборудование и интерес к продукции, на волне импортозамещения, позволяют нам приступить к выпуску новинок уже в июне. Расширение ассортимента позволит несколько повысить показатели рентабельности и уложиться в планируемые сроки окупаемости».

Группа компаний «Фудлэнд» — крупнейший в России дистрибьютор сыров, в ассортименте — более 300 видов. Компания была основана в 1994 году в Москве. В структуре ГК — сеть региональных представительств (позволяет поставлять российские и импортные сыры на территории «от Калининграда до острова Сахалин»), а также собственные производства. В 2006 году собственники Группы приобрели в Волгоградской области ОАО «Еланский маслосыркомбинат» (мощность переработки — около 500 т молока в сутки), а два года спустя — расположенный на Дону сыродельный завод «Семикаракорский». Оба предприятия выпускают сыры под брендами «Радость вкуса» и «Продукты из Елана». В производстве используется только натуральное сырьё.

ОАО «Сыродельный завод «Семикаракорский». — крупнейшее предприятие Ростовской области по производству молочной продукции. Из общего объёма молока, перерабатываемого на Дону, на завод приходится около 40%. С 2014 года предприятие занимает в России шестое место по производству сыра и сырного продукта. В ассортименте около 50 наименований. Продукция завода отмечена знаком «Сделано на Дону». Сертификат сроком на три года и право на уникальную маркировку получили полутвердые сыры «Тильзитер Люкс», «Топленое молочко» и «Российский классический».

Коммерческий директор ООО «Цимлянская сыродельня на паяхъ» Игорь Индукаев считает инвестиции в модернизацию производства в Семикаракорске логичными, а сроки окупаемости — реальными. «Это один из крупнейших на Юге заводов и его возрождение является заметным событием в нашем секторе, — признал эксперт. — Другой вопрос, какая продукция будет на выходе, как и на каких рынках её станут продвигать. Например, на юге сейчас довольно много поставщиков сыра типа «Пармезан», «Маасдам», «Гауда» и более дешевых сортов. Пробиться на полки розничных сетей с новым товаром крайне трудно. Конкуренция за ценовые ниши и место под солнцем будет только расти».

«Молочная отрасль региона переживает сегодня не лучшие времена, — считает учредитель Национального аграрного агентства Александр Гавриленко. — С одной стороны, с начала 2018 года в Ростовской области на 11% и более упали закупочные цены на сырое молоко. По официальным данным, в среднем переработчики закупают у производителей сырое молоко по 23 рубля за литр, в реальности это часто 17-18 рублей, что делает производство молока нерентабельным. В некоторых молочных хозяйствах серьёзно задумались «а не пустить ли скот под нож»».

С другой стороны, по мнению Гавриленко, и переработчики находятся в сложном положении. На отечественном рынке очень много дешёвой белорусской и контрафактной продукции, особенно в категориях «сливочное масло», «сыр» и «творог».

"Честные отечественные производители не выдерживают конкуренции с производителями фальсификата, — уверен аналитик. — После того как месяц назад федеральные власти провели беспрецедентную всероссийскую проверку «молочки» в розничных магазинах и получили объективную оценку ситуации, они начали наводить порядок в этой сфере. Например, если раньше белорусы гнали в Россию продукцию сомнительного качества по демпинговым ценам и практически без ограничений, то сейчас квоты на импорт обсуждаются в весьма жесткой дискуссии. Соблюдение этих договоренностей будут не менее жестко контролироваться. Конечно, это не нравится белорусским производителям и некоторым российским трейдерам. Однако без усиления контроля импорта молочную отрасль России просто ждет коллапс».