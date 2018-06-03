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Армия и Флот

Новости ВМФ России

  •  © Фото Артёма Балабина / forums.airbase.ru

1 июня фрегат «Адмирал Григорович» и сторожевой корабль «Пытливый» вернулись в Севастополь, успешно завершив боевую службу в Средиземном море. СКР «Пытливый» ушёл из Севастополя 20 апреля этого года, а фрегат «Адмирал Григорович» — 1 декабря прошлого года. После пополнения запасов и короткого отдыха экипажей кораблям предстоит дежурство у берегов Сочи, где они будут обеспечивать безопасность во время Чемпионата мира по футболу.

В Средиземном море продолжают боевую службу фрегат «Адмирал Эссен» и СКР «Сметливый» из состава Черноморского флота и сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый».

«Адмирал Григорович» и «Пытливый» проходят пролив Босфор, 31 мая 2018 года:

  •  © Фото Yörük Işık
  •  © Фото Yörük Işık

Фрегат «Адмирал Григорович» заходит в Севастополь, 1 июня 2018 года:

  •  © Фото Erne / forums.airbase.ru

В мае Черноморский флот провёл ротацию сил охраны пункта временного базирования кораблей ВМФ России в сирийском Тартусе — в Средиземное море ушли морской тральщик «Турбинист» и противодиверсионный катер П-433, которые сменили тральщик «Вице-адмирал Захарьин» и противодиверсионный катер «Кинель».

Противодиверсионный катер П-433 идёт в Тартус, 23 мая 2018 года:

  •  © Фото Yörük Işık

Противодиверсионный катер «Кинель» на буксире у СБ-739 проходит Босфор, 30 мая 2018 года:

  •  © Фото Yörük Işık

Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» возвращается из Тартуса, 30 мая 2018 года:

  •  © Фото Yörük Işık

  •  © Фото с сайта defenceimagery.mod.uk

2 июня океанографическое исследовательское судно Северного флота «Янтарь» прошло Ла-Манш, возвращаясь из длительной экспедиции к месту постоянного базирования. Второй этап экспедиции ОИС начался ещё осенью прошлого года — 6 октября «Янтарь» вышел из Новороссийска, прошёл Черноморские проливы и Суэцкий канал, затем с востока обогнул Африку, совершив по пути заходы в порты Виктория (Сейшельские острова), Порт-Луи (Маврикий) и Кейптаун (ЮАР).

Совершив переход через Атлантику, «Янтарь» принял участие в поисках аргентинской подводной лодки S42 «San Juan» (с 6 декабря 2017 по 3 апреля 2018 года), совершив заходы в Буэнос-Айрес (Аргентина) и Монтевидео (Уругвай). Потом «Янтарь» ещё раз пересёк Атлантику и Средиземное море и подошёл к побережью Сирии, где выполнил поиск упавшего в море истребителя Су-30СМ.

В родную базу «Янтарь» придёт лишь в июне, завершив поход длительностью около 11 месяцев!

Британский эсминец «Diamond» сопровождает «океанографический крейсер» ГУГИ, 1 июня:

  •  © Фото с сайта defenceimagery.mod.uk

3 июня во Владивостоке торжественно встретили учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», который совершает дальний поход вокруг Евразии. Корабль вышел из Кронштадта 1 марта и к настоящему времени прошёл более 14 тысяч морских миль, побывав в 3-х океанах и 17 морях, а также принял участие в международных учениях «Комодо-2018» у берегов Индонезии.

  •  © Фото с сайта newsvl.ru
  •  © Фото с сайта newsvl.ru
  •  © Фото с сайта newsvl.ru
  •  © Фото с сайта newsvl.ru

Фото с сайтов forums.airbase.ru, defenceimagery.mod.uk и newsvl.ru, а также Yörük Işık

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ВМФ, боевая служба, фрегат, 11356, Адмирал Григорович, Пытливый, 22010, «Янтарь», ГУГИ, дальний поход, учебный корабль, Перекоп, Балтийский флот, Северный флот, Черноморский флот
  • Нет аватара kostya251189
    03.06.1809:00:07

    Перекоп поставили на 33-ий причал?

    Кстати, это правда что Кинель с поломкой пришел в Севастополь?

    Плюс кстати ПЛ Б-261 куда-то пошла, выйдя из Севастополя    

    Отредактировано: kostya251189~09:00 03.06.18
    #1041877
    • A_SEVER A_SEVER
      03.06.1809:03:59

      Перекоп поставили на 33-ий причал?
      Да — на самое почётное место, он это заслужил!
      кстати ПЛ Б-261 куда-то пошла
      Дальше Чёрного моря не уйдёт!    

      #1041878
  • Максим Рожков Максим Рожков
    03.06.1809:49:53

    Противодиверсионный катер «Кинель» на буксире у СБ-739 проходит Босфор,

    Почему на буксире?

    #1041888
    • A_SEVER A_SEVER
      03.06.1810:05:15

      Почему на буксире?

      Материальная часть иногда выходит из строя, поэтому в составе нашего оперативного соединения в Средиземном море всегда есть суда аварийно-спасательной службы ВМФ.

      #1041889
      • Максим Рожков Максим Рожков
        03.06.1811:06:09

        Так он же домой возвращается. Невнимательно прочитал. Думал он в Тартус на буксире идёт.

        #1041893
      • Нет аватара Constructor
        03.06.1811:55:43

        Судя по фотографии катер идет на собственных двигателях по проливу. Может взяли после на буксир чтобы моторесурс экономить?

        #1041901
        • A_SEVER A_SEVER
          03.06.1812:31:03

          Может взяли после на буксир чтобы моторесурс экономить?

          У «Грачонка» дальность плавания всего 200 миль, поэтому большую часть пути до Тартуса и обратно он идёт на буксире.

          #1041909
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