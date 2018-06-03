Новости ВМФ России
1 июня фрегат «Адмирал Григорович» и сторожевой корабль «Пытливый» вернулись в Севастополь, успешно завершив боевую службу в Средиземном море. СКР «Пытливый» ушёл из Севастополя 20 апреля этого года, а фрегат «Адмирал Григорович» — 1 декабря прошлого года. После пополнения запасов и короткого отдыха экипажей кораблям предстоит дежурство у берегов Сочи, где они будут обеспечивать безопасность во время Чемпионата мира по футболу.
В Средиземном море продолжают боевую службу фрегат «Адмирал Эссен» и СКР «Сметливый» из состава Черноморского флота и сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый».
«Адмирал Григорович» и «Пытливый» проходят пролив Босфор, 31 мая 2018 года:
Фрегат «Адмирал Григорович» заходит в Севастополь, 1 июня 2018 года:
В мае Черноморский флот провёл ротацию сил охраны пункта временного базирования кораблей ВМФ России в сирийском Тартусе — в Средиземное море ушли морской тральщик «Турбинист» и противодиверсионный катер П-433, которые сменили тральщик «Вице-адмирал Захарьин» и противодиверсионный катер «Кинель».
Противодиверсионный катер П-433 идёт в Тартус, 23 мая 2018 года:
Противодиверсионный катер «Кинель» на буксире у СБ-739 проходит Босфор, 30 мая 2018 года:
Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» возвращается из Тартуса, 30 мая 2018 года:
2 июня океанографическое исследовательское судно Северного флота «Янтарь» прошло Ла-Манш, возвращаясь из длительной экспедиции к месту постоянного базирования. Второй этап экспедиции ОИС начался ещё осенью прошлого года — 6 октября «Янтарь» вышел из Новороссийска, прошёл Черноморские проливы и Суэцкий канал, затем с востока обогнул Африку, совершив по пути заходы в порты Виктория (Сейшельские острова), Порт-Луи (Маврикий) и Кейптаун (ЮАР).
Совершив переход через Атлантику, «Янтарь» принял участие в поисках аргентинской подводной лодки S42 «San Juan» (с 6 декабря 2017 по 3 апреля 2018 года), совершив заходы в Буэнос-Айрес (Аргентина) и Монтевидео (Уругвай). Потом «Янтарь» ещё раз пересёк Атлантику и Средиземное море и подошёл к побережью Сирии, где выполнил поиск упавшего в море истребителя Су-30СМ.
В родную базу «Янтарь» придёт лишь в июне, завершив поход длительностью около 11 месяцев!
Британский эсминец «Diamond» сопровождает «океанографический крейсер» ГУГИ, 1 июня:
3 июня во Владивостоке торжественно встретили учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», который совершает дальний поход вокруг Евразии. Корабль вышел из Кронштадта 1 марта и к настоящему времени прошёл более 14 тысяч морских миль, побывав в 3-х океанах и 17 морях, а также принял участие в международных учениях «Комодо-2018» у берегов Индонезии.
Фото с сайтов forums.airbase.ru, defenceimagery.mod.uk и newsvl.ru, а также Yörük Işık
03.06.1809:00:07
03.06.1809:03:59 Да — на самое почётное место, он это заслужил! Дальше Чёрного моря не уйдёт!
03.06.1809:49:53
03.06.1810:05:15
03.06.1811:06:09
03.06.1811:55:43
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