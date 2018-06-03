Эх, дороги… (Новости дорожного строительства)

В Петербурге после капитального ремонта открыли второй Елагин мост

В Петербурге вечером 1 июня после капитального ремонта открыли второй Елагин мост — пешеходную переправу, соединяющую Крестовский и Елагин острова.

Второй Елагин мост соединяет два острова — Елагин и Крестовский — и является продолжением Рюхиной улицы. Длина переправы составляет около 142 м, ширина — 114,5 м.

На мосту разобрали и уничтожили все деревянные конструкции, заменили их металлическими, возвели новые фундаменты всех опор и устоев. Также пешеходную переправу оснастили светодиодными осветительными приборами. Работы произвел ЗАО «Стройинвест» по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Второй Елагин мост закрыли осенью 2017 года, когда комитет решил, что переправа небезопасна для пешеходов.

Завершен ремонт 20-километрового участка трассы в Саратовской области

В Краснокутском и Советском районах завершен ремонт первых 20 км трассы Урбах — Александров Гай.

Эта дорога регионального значения является одной из самых протяженных в Саратовской области, она обеспечивает транспортную доступность 5 заволжских районов — Советского, Краснокутского, Питерского, Новоузенского и Александрово-Гайского, с общей численностью населения -140 тыс. человек. Трасса длиной в 174 км строилась в конце 70-х годов, и с тех пор на ней ни разу не проводился сплошной ремонт.

Первый отремонтированный участок проходит через села Лебедевка и Ждановка, обеспечивает прямой выход жителям города Красный Кут на федеральную трассу Саратов — Озинки. Здесь был уложен новый защитный слой из асфальтобетона, обустроены обочины, заменены дорожные знаки, нанесена разметка.

После передачи в федеральную собственность дороги Саратов — Озинки на этой крупной магистрали в текушем году также начались ремонтные работы. Уже обновлено дорожное покрытие на окружной дороге городов Саратов и Энгельс, до конца года будет отремонтировано 100 км в Энгельсском, Советском и Федоровском районах. Таким образом, все направление от Саратова до Красного Кута будет приведено в порядок.

«Пять лет назад в областном дорожном фонде было всего 1,2 млрд. рублей, а сегодня — порядка 10 млрд. рублей. Это позволило нам значительно расширить возможности. Кроме основной трассы в порядок будут приведены и дороги, ведущие к крупным населенным пунктам, например к с. Алексашино Питерского района. Заявленный проект ремонта межмуниципальных дорог мы реализуем», — было отмечено на открытии дороги.

Ленинградская область обновляет дороги

Для движения автомобилей открыт обновленный участок Центральной улицы в Кудрово Ленинградской области — закончен ремонт региональной дороги, соединяющей Мурманское шоссе и въезд со стороны проспекта Солидарности.

Укладка нового асфальтового покрытия была выполнена меньше, чем за месяц: все работы, требующие ограничения проезда автомобилей, сделаны в максимально короткие сроки — подрядная организация работала в том числе и по ночам. Сейчас подрядчик приступил к благоустройству придорожной полосы. В рамках государственного контракта, помимо восстановления покрытия, предусмотрено устройство водоотводных лотков и ремонт обочин. Гарантия на новый асфальт составляет четыре года.

Адресная программа ремонтов Ленинградской области на этот год составляет больше миллиарда рублей и включает в себя тридцать участков трасс в 13 районах.

В столице Мордовии Саранске открыт после реконструкции мост

31 мая в Саранске открыт для движения мост на улице Титова (автодорога № 8 в районе ДСК). Мост соединяет два жилых района Саранска. Работы велись с декабря минувшего года.

С сегодняшнего дня автомобилисты смогут спокойно ехать по обновленному путепроводу. Его расширили, уложили новое асфальтовое покрытие, установили освещение.

Протяженность моста — 112 м, высота — около 12 метров. С момента постройки моста прошло 46 лет (мост введен в эксплуатацию в 1971 году). За многие годы эксплуатации его ни разу не ремонтировали, и мост перестал соответствовать предъявляемым к нему правилам безопасности.

Завершился капитальный ремонт Мучного моста

В Центральном районе Санкт-Петербурга завершились работы по капитальному ремонту Мучного моста. Переправа через канал Грибоедова является пешеходной и расположена в створе Мучного переулка.

Работы выполнялись по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» подрядной организацией ООО «Карст». Стоимость государственного контракта составила почти 18 млн. рублей.

В ходе ремонта мостовики произвели сооружение железобетонных устоев, устройство свайного фундамента, демонтаж старого пролетного строения моста и монтаж нового, в том числе произведена покраска перильного ограждения. Так, выполнено переустройство магистрали теплосети, ремонт асфальтобетонного покрытия прилегающей проезжей части (благоустройство) и переустройство наружного освещения.

В отличие от своих знаменитых соседей (Банковский мост, Каменный мост) Мучной — не является историческим. Деревянная переправа на деревянных свайных опорах была построена в 1931 году. Строение служило исключительно навесной конструкцией для теплотрассы. В 1951 году Мучной мост перестроили по проекту В. П. Баженова в целях проводки под ним теплофикационных труб. С этого момента он стал пешеходным. Металлическое пролётное строение переменной высоты стало позволять размещение под мостом судоходного габарита. Помимо этого, на мосту установили перильное ограждение.

Запущено движение по мосту в Раменском районе Московской области

Строители завершили капитальный ремонт моста через р. Велинку на трассе «Москва-Челябинск» вблизи г. Бронницы Московской области. Рабочее движение для всех видов транспорта открыто в последних числах мая.

Ремонтные работы велись подразделением «Мосавтодора» с осени прошлого года.

На всем протяжении Западного обхода Ростова-на-Дону установили линии электроосвещения

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград ввело в эксплуатацию сплошное электроосвещение на 10-километровом участке федеральной трассы А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» (Западный обход).

На участке с 0 по 10 км установлено порядка 500 опор со светодиодными лампами, которые при минимальном расходе энергии обеспечивают хорошую видимость на дороге. Светильники оснащены системой адресного управления, позволяющей удаленно регулировать мощность работы линии на отдельно взятых участках.

Монтаж опор уличного освещения начался в октябре 2017 года и завершился в апреле 2018 года по графику.

Сообщение подготовлено в сотруюничестве с камрадами Human RS и g1v2

https://saratov.gov.ru/news/zavershen_remont_20_kilometrovogo_uchastka_trassy_urbakh_aleksandrov_gay_/

http://www.zanevkasmi.ru/news/kudrovo-obnovlyaet-dorogi/

https://izvmor.ru/novosti...eprovod-na-ulitse-titova/

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/tr_infr_kom/news/131285/

http://www.rosavtodor.ru/press-center/news/archive-news/223971