Суперджеты компании Азимут начали летать из Ростова в Симферополь и Элисту

2 июня 2018 года авиакомпания «Азимут» приступила к выполнению рейсов по маршруту Ростов-на-Дону — Симферополь — Ростов-на-Дону. Первый рейс авиакомпании в аэропорту Симферополь встречали традиционной водной аркой («Аркой триумфа»). В Ростов-на-Дону из Симферополя можно будет улететь дважды в неделю — по субботам и вторникам. Рейсы из Симферополя будут выполняться в 16:55.

С 3 июня авиакомпания приступла к выполнению рейсов из Симферополя в Краснодар и Минеральные Воды. Перелёты по этим направлениям будут также выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Вылеты в Краснодар запланированы по средам в 22:40 и по воскресеньям в 22:55. Время в пути составит около полутора часов.

В Минеральные Воды вылеты будут выполняться в 17:40 по средам и в 17:55 по воскресеньям.

«Мы постоянно работаем над расширением сети региональных маршрутов из аэропорта Симферополь. И появление нового авиаперевозчика, является для нас важным событием. Это открывает дополнительную возможность для жителей регионов нашей страны путешествовать в Крым без пересадок. Также мы рассчитываем, что открытие рейсов авиакомпании „Азимут“ будет способствовать укреплению экономических и бизнес связей Крыма с материковой частью России», — сказал генеральный директор ООО «Международный аэропорт „Симферополь“ Евгений Плаксин.

„Сегодня, в самом начале лета мы открываем для наших пассажиров возможность посетить Крым — настоящую жемчужину Чёрного моря. Конечно, в это время года привлекателен в первую очередь отдых на пляжах живописного Южного берега, но Крым всегда ещё притягивал прославленным Севастополем и многочисленными достопримечательностями: великолепными императорскими дворцами в Ливадии и Массандре, старым ханским Бахчисараем“, — отметил на встрече Дмитрий Звонарев, директор по стратегическому развитию авиакомпании.

С 1 июня по 31 декабря по средам и пятницам выполняются авиарейсы по маршрутам Ростов-на-Дону — Элиста — Москва — Элиста — Ростов-на-Дону», а с 3 июня по 31 декабря по воскресеньям — Сочи — Элиста — Сочи.

«С появлением нового маршрута в Ростов-на-Дону, в аэропорт „Платов“, жители Калмыкии, Ростовской области и всего Юга России получают новые возможности для путешествий, развития бизнеса и посещения своих родных, — поскольку аэропорт „Платов“ — это мощный международный транзитный хаб, — сказал глава Калмыкии Алексей Орлов. — Ценовая политика билетов благодаря совместной работе правительства республики и руководства авиакомпании привела к хорошему результату. У нас сегодня конкурентоспособные цены на авиабилеты, хорошие тарифы, и это, конечно, было сделано благодаря возможностям экономики нашего региона. Ещё несколько лет назад мы просто финансово и технически не могли себе этого позволить. Сегодня мы можем сказать, что мы субсидировали авиакомпанию и авиасообщения. Выполняя поручения президента, мы берем бремя расходов на государственные плечи, но самое главное — обеспечиваем жителей республики совершенно иными комфортными условиями для приобретения билетов и авиапутешествий», — подчеркнул руководитель региона.

«Хочу поблагодарить коллег из элистинского аэропорта, которые провели в сжатые сроки сертификационные мероприятия, позволившие выполнять полёты. Тарифная политика нашей компании довольно сдержанная и это видно, поскольку на первом рейсе прилетело 72 человека. У жителей Ростова-на-Дону появляется возможность за один день прилететь в Калмыкию, решить вопросы и вернуться обратно. Впереди ожидаем только расширение полётов», — сказал руководитель авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий.

Авиакомпания Азимут — авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот «Авиакомпания АЗИМУТ» состоит из самолетов Сухой Суперджет 100 улучшенной модификации SSJ100-95LR (Long Range) — с увеличенной дальностью полёта. Воздушные суда поставлены в рамках контракта с Государственной Транспортной Лизинговой Компанией.