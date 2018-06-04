В Костромской области запущено производство автокомпонентов

АО «Костромской завод автокомпонентов» запустило проект, который стал 50-м открытым производством в портфеле «Фонда развития промышленности». Поршни для двигателей стандартов Евро-5, Евро-6 будут поставляться на российские моторостроительные предприятия (Ульяновский моторный завод Группы ГАЗ, Заволжский моторный завод), а также на моторные заводы автоконцернов Renault-Nissan, Ford, локализованные в России.

«ФРП предоставил АО „КЗА“ в 2015 году льготный заём в размере 300 млн рублей под 5% годовых сроком на 5 лет. Благодаря этому предприятие закупило новое современное оборудование и запустило производство компонентов, которые отечественные автопроизводители ранее покупали за рубежом. Кроме того, в рамках проекта на заводе было создано более 200 новых высокопроизводительных рабочих мест», — отметил директор ФРП Роман Петруца.

Костромской завод автокомпонентов планирует стать ключевым поставщиком современных поршней стандартов Евро-5 и Евро-6 для отечественных автопроизводителей и полностью удовлетворять спрос сборочных конвейеров иностранных брендов, локализованных в России. В настоящее время потребителями костромских автокомпонентов уже являются КамАЗ, Ярославский моторный завод Группы Газ, Ульяновский моторный завод Группы ГАЗ, Минский моторный завод, Заволжский моторный завод, Renault-Nissan и Ford.

«Организация в России собственного современного высокотехнологичного производства поршней — большой шаг в развитии отечественной автоиндустрии, при этом потребители получают продукт мирового уровня качества по конкурентоспособной цене. Кроме того, используя созданные мощности, мы планируем нарастить объем поставок поршней на экспорт», — отметил генеральный директор Костромского завода автокомпонентов Сергей Калашник.

Акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов» — крупнейшее в России и СНГ производственное предприятие, специализирующееся на выпуске деталей цилиндро-поршневой группы (автокомпонентов для двигателей внутреннего сгорания к гражданской и военной технике) для автомобилей, автобусов и тракторов с двигателями ВАЗ, КамАЗ, ЯМЗ, ММЗ, УМЗ, ЗМЗ, АМЗ.

Техника, для которой предназначена продукция завода, работает в таких приоритетных отраслях народного хозяйства как: промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, строительство, торговля и общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, транспорт и энергетика.

Предприятие является ключевым поставщиком практически всех сборочных конвейеров двигателестроительных заводов России и стран СНГ (ПАО «КамАЗ», г. Набережные Челны; ПАО «Автодизель» Группы ГАЗ, г. Ярославль; ПАО «Ульяновский моторный завод» Группы ГАЗ, г. Ульяновск; ОАО «Минский моторный завод», г. Минск; ПАО «АвтоВАЗ», г. Тольятти; ООО «Форд Соллерс», г. Елабуга).

В перспективе «Костромской завод автокомпонентов» (торговая марка — «Мотордеталь») вложит 2,2 млрд. рублей в расширение собственных производственных мощностей.

Проект рассчитан до 2024 г. Предполагается, что расширение мощностей позволит создать 300 новых рабочих мест и увеличить налоговые отчисления в бюджет Костромской области до 700 млн. рублей.

АО «Костромской завод автокомпонентов» в настоящее время производит поршни, поршневые кольца, гильзы цилиндров. Производственная площадь «Костромского завода автокомпонентов» составляет 30 000 м2. Экспорт осуществляется более чем в 40 стран.

Министерством промышленности и торговли России завод включен в перечень компаний, оказывающих существенное влияние на развитие отраслей гражданской промышленности.

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