Россия увеличила экспорт СПГ в страны АТР за 5 месяцев на 40%
Экспорт сжиженного природного газа из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в январе-мае 2018 г вырос на 41,2% и составил 9,7 млрд м3.
Об этом 4 июня 2018 г сообщило Центральное диспетчерское управление ТЭК.
В настоящее время в России работают 2 завода по производству СПГ:
— первый в России проект Сахалин-2, оператором которого является Sakhalin Energy,
— запущенный в декабре 2017 г Ямал СПГ компании НОВАТЭК.
По оценке министерства энергетики России страна может увеличить долю на рынке СПГ с нынешних 4% до 15-20% к 2035 г.
Основная ресурсная база СПГ находится на севере — на полуострове Ямал и полуострове Гыдан, где запасы превышают 38 трлн м3 газа.
В Минэнерго отмечают, что поставки с СПГ-проектов не будут происходить в ущерб поставкам трубопроводного газа.
Sakhalin Energy и Ямал СПГ в январе-марте 2018 г увеличили доходы от экспорта СПГ в 2,4 раза — до 1,3 млрд зелёных (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
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