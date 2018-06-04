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Экспорт

Россия увеличила экспорт СПГ в страны АТР за 5 месяцев на 40%

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Экспорт сжиженного природного газа из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в январе-мае 2018 г вырос на 41,2% и составил 9,7 млрд м3.

Об этом 4 июня 2018 г сообщило Центральное диспетчерское управление ТЭК.

В настоящее время в России работают 2 завода по производству СПГ:

— первый в России проект Сахалин-2, оператором которого является Sakhalin Energy,

— запущенный в декабре 2017 г Ямал СПГ компании НОВАТЭК.

По оценке министерства энергетики России страна может увеличить долю на рынке СПГ с нынешних 4% до 15-20% к 2035 г.

Основная ресурсная база СПГ находится на севере — на полуострове Ямал и полуострове Гыдан, где запасы превышают 38 трлн м3 газа.

В Минэнерго отмечают, что поставки с СПГ-проектов не будут происходить в ущерб поставкам трубопроводного газа.

Sakhalin Energy и Ямал СПГ в январе-марте 2018 г увеличили доходы от экспорта СПГ в 2,4 раза — до 1,3 млрд зелёных (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

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https://neftegaz.ru/news/view/172065-Rossiya-uvelichila-eksport-SPG-v-strany-ATR-za-5-mesyatsev-na-412-do-97-mlrd-m3

экспорт , ТЭК , СПГ , статистика
  • Максим Донской Максим Донской
    04.06.1818:19:21

    Только пользы нам с вами от этого никакой, СПГ не облагается налогами и пошлинами

    #1042164
    • Всеволод Воробьёв Всеволод Воробьёв
      04.06.1821:56:08

      ну с ямал-спг ндфл .ну и по прибыли немного рассчитываем .

      ну и главное % по кредитам отдают

      #1042219
      • Максим Донской Максим Донской
        05.06.1801:12:57

        какой процент… там представлен налоговый вычет на всю сумму издержек по строительству… то есть сначала оно дали из ФНБ кредит, а потом предоставили налоговый вычет на сумму кредита… это вообще смахивает на … этот проект мало завязан на экономику РФ… все газовозы кроме одного в иностранной юрисдикции (то есть за перевозку СПГ мы тоже денег не получаем, граница зарывается прямо в порту Сабетта), химовозы перевозящие конденсат так же все иностранные… Хотя газовозы построены на деньги ЯМАЛ СПГ… газ продает сингапурский трейдер, то есть менеджмент который получает основную прибыль сидит там (и как раз там большие зарплаты и так далее)… а в России ЯМАЛ СПГ попытается сократить издержки по максимуму и по зарплате не в последнюю очередь…

        Но это мое субъективное мнение и видении ситуации, можно конечно надеяться что я не прав где-то.

        #1042246
        • Нет аватара Piton
          05.06.1808:50:54

          Эти все доходы от народных богатств складываются потом в кудринскую кубышку, облигации сша, хорошавинские ручки за млн.зеленых и сечинские зп в 5млн. в день!!!

          Почему при таких богатствах у малого бизнеса кредит 15-20% годовых, ипотека 10-12% и 50руб в месяц детское пособие.

          Конечно, этот вопрос больше к многоходовочнику с 18-летним сроком…

          Ну, а здесь мне расскажут, как мы встаем с колен, и «а пробовал работать больше7»)))

          #1042269
          • shigorin shigorin
            05.06.1810:37:32

            А зачем набросчика уговаривать больше работать?

            Вы же лодырище такое, что даже методички обновлять не трудитесь.

            Призовая ссылка: ruxpert.ru/Категория:Агитки

            #1042289
        • Всеволод Воробьёв Всеволод Воробьёв
          05.06.1809:51:05

          можно конечно надеяться что я не прав где-то.

          какой процент… — Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента «Ямал СПГ"

          по 1 траншу фнб. 6 купонный период — c 05.09.2017 г. по 06.03.2018 г. за соответствующий отчетный (купонный) период: 1 530 735 766,56 рублей. 4,45389% годовых.

          -по по 2 траншу фнб .4 купонный период c 10.06.2017 г. по 09.12.2017 г. за соответствующий отчетный (купонный) период: 1'508'594'464,68 рублей. 4,41406% годовых.

          по кредитам сбербанка и Газпромбанка мне лень искать

          — … там представлен налоговый вычет на всю сумму издержек по строительству…-

          не совсем так.

          #1042277
    • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
      05.06.1808:08:18

      Создаётся с нуля новая отрасль экономики, речь идет о контроль над мировой торговлей газом в 21 веке. Вопрос времени — самый главный. Кто захватит бОльшую часть рынка, тот и будет потом снимать сливки. Любые льготы и инвестиции оправданы. На самом деле, очень медленно всё делаем, нужно быстрее.

      #1042259
    • Александр Вавакин Александр Вавакин
      05.06.1811:37:33

      Только пользы нам с вами от этого никакой, СПГ не облагается налогами и пошлинами

      Та часть которая построена — возможно. Но вы не учитываете дальнейшего развития проекта, а это четвёртая очередь, строящаяся нашими компаниями и из нашего оборудования. Хочу заметить, и при строительстве первой очереди почти весь автопарк — наши камазы и уралы. Был, видел.

      #1042305
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    05.06.1808:05:09

    По оценке министерства энергетики России страна может увеличить долю на рынке СПГ с нынешних 4% до 15-20% к 2035 г.

    медленно! быстрее надо строить СПГ

    #1042257
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      05.06.1810:10:14

      Строят на Сахалине (вторая очередь), во Владивостоке, на Ямале (вторая очередь), в Российской Прибалтике (Калининград, Ленинградская область).

      #1042282
      • A_SEVER A_SEVER
        05.06.1810:14:31

        Калининград
        В Калининградской области строят только приёмный терминал для СПГ.

        #1042286
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    05.06.1809:49:40

    Отрасль СПГ — высокотехнологическая отрасль промышленности. Всего лишь несколько стран в мире обладают этой технологией и такой отраслью экономики.

    Тот, кто желает немедленной «дойки СПГ» (как доят например сейчас нефтяные компании), тот требует зарезать курицу, которая только собирается начать нести хозяину золотые яйца.

    Близорукие и недалёкие люди, не видящие ничего, кроме долларов у своего носа.

    Отредактировано: Сергей Котенко~09:53 05.06.18
    #1042276
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