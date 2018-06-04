В Москве построена цифровая подстанция с оборудованием российского производства

В Москве открыли первую в регионе цифровую подстанцию (ПС) 110 кВ «Медведевская» ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети») мощностью 160 МВА, которая предназначена для электроснабжения объектов, расположенных на территории инновационного центра «Сколково». Ввод в эксплуатацию нового питающего центра позволит завершить электроснабжение не только Сколково, выдав 60 МВт мощности, но и обеспечит резерв для электроснабжения близлежащих девелоперских объектов.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составляет 1,527 млрд рублей.

В ходе строительства Медведевской применено инновационное электрооборудование российского производства.

На подстанции установлены два силовых трансформатора мощностью по 80 МВА каждый производства ООО «Тольяттинский трансформатор»; первое в России отечественное комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 кв производства АО ВО «Электроаппарат»; 4-хсекционное распределительное устройство 20 кВ с вакуумными выключателями, рассчитанное на 20 линейных ячеек производства ОАО «Самарский трансформатор»; комплекс релейной защиты и автоматики (РЗА) и автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) выполнен на микропроцессорных терминалах ООО НПП «ЭКРА».

Первая в столичном регионе цифровая подстанция позволяет осуществлять управление питающим центром в цифровом коде без присутствия персонала. Благодаря использованию новейших цифровых технологий появилась возможность Оnline мониторинга электрооборудования. Это означает, что отпадает необходимость в материальных и трудозатратах на проведение планово-предупредительного ремонта. Все вероятные неполадки будут устраняться по факту их возникновения.

Измерение электрических и технологических параметров первичного оборудования, контроль его состояния и управление осуществляется с применением цифровых технологий в соответствии с международным стандартом МЭК 61850. Благодаря использованию цифровых технологий значительно повышается надежность работы подстанции, уменьшаются совокупные затраты на эксплуатацию объекта.

Архитектурное и дизайнерское решение ПС «Медведевская» были специально разработаны для того, чтобы самый современный по техническим решениям в столичном регионе питающий центр органично вписался в современный ландшафт иннограда «Сколково».

Подстанция «Медведевская» возведена в рекордно короткие сроки: работы по строительству были полностью завершены за 18 мес. при нормативных показателях для энергообъектов подобного уровня и класса в 27 мес.